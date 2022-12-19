Темы вебинаров ЖУРНАЛИСТА на первое полугодие 2023 года

ЖУРНАЛИСТ опубликовал список вебинаров на январь-июнь 2023 года. Даты проведения уточняйте на сайте «Журналиста» и в наших социальных сетях.

Вебинары БЕСПЛАТНЫЕ для всех членов Клуба!

Темы вебинаров:

Январь:

• Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?

• Обзор успешных спецпроектов 2022 года: идеи и планы на 2023 год

Февраль:

• Экспресс-аудит сайта и социальных сетей для медиа. Онлайн-практикум

• Как продвигать и монетизировать ваш канал в Telegram

Март:

• 15 принципов работы с холодной клиентской базой: звонки и письма

• Монетизация через VК

Апрель:

• Вебинар «Self-promotion для регионального медиа: готовые идеи и практики»

• Вебинар «Какие ивенты может придумать и провести небольшая редакция»

Май:

• 30 самых важных Digital-инструментов для редактора в 2023 году

• Редакционная команда: как создать «штаб перемен» в своей редакции

Июнь:

• Как провести маркетинговый анализ и составить портрет ваших аудиторий

• На чем, кроме рекламы, могут еще зарабатывать медиа?