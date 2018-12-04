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Книжная полка

АНРИ опубликовал сборник статей «Юридические аспекты деятельности СМИ»

Теги: 
АНРИ
Дек 4, 2018

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) выпустил сборник «Юридические аспекты деятельности СМИ». В книгу вошли обзоры проведенных в 2018 году вебинаров по медиаправу, изменениям в законодательстве в сфере массовых коммуникаций, юридическим вопросам в работе СМИ. Вебинары проводились с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Читать книгу.

 

В сборник вошли следующие темы:

•   Правовые рекомендации для работы журналиста в суде

•   Закон об «иностранных СМИ» и другие изменения законодательства в сфере массовых коммуникаций

•   СМИ vs Роскомнадзор. Как сделать журналистский материал и не нарушить закон о персональных данных?

•   Редакция как оператор персональных данных

•   Юридическая безопасность СМИ при работе  с данными о «частной жизни»

•   «Что можно – то можно, а больше нельзя»: что нужно знать журналисту о противодействии экстремизму

•   Что нужно знать СМИ об авторском праве

•   Пути разрешения диффамационного конфликта

•   Без фейсбука не жизнь, а скука. Как работать и отдыхать в соцсетях, не подставляясь по удар

Источник: АНРИ
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