АНРИ опубликовал сборник статей «Юридические аспекты деятельности СМИ»

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) выпустил сборник «Юридические аспекты деятельности СМИ». В книгу вошли обзоры проведенных в 2018 году вебинаров по медиаправу, изменениям в законодательстве в сфере массовых коммуникаций, юридическим вопросам в работе СМИ. Вебинары проводились с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Читать книгу.

В сборник вошли следующие темы:

• Правовые рекомендации для работы журналиста в суде

• Закон об «иностранных СМИ» и другие изменения законодательства в сфере массовых коммуникаций

• СМИ vs Роскомнадзор. Как сделать журналистский материал и не нарушить закон о персональных данных?

• Редакция как оператор персональных данных

• Юридическая безопасность СМИ при работе с данными о «частной жизни»

• «Что можно – то можно, а больше нельзя»: что нужно знать журналисту о противодействии экстремизму

• Что нужно знать СМИ об авторском праве

• Пути разрешения диффамационного конфликта

• Без фейсбука не жизнь, а скука. Как работать и отдыхать в соцсетях, не подставляясь по удар