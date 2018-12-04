АНРИ опубликовал сборник статей «Юридические аспекты деятельности СМИ»

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) выпустил сборник «Юридические аспекты деятельности СМИ». В книгу вошли обзоры проведенных в 2018 году вебинаров по медиаправу, изменениям в законодательстве в сфере массовых коммуникаций, юридическим вопросам в работе СМИ. Вебинары проводились с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
В сборник вошли следующие темы:
• Правовые рекомендации для работы журналиста в суде
• Закон об «иностранных СМИ» и другие изменения законодательства в сфере массовых коммуникаций
• СМИ vs Роскомнадзор. Как сделать журналистский материал и не нарушить закон о персональных данных?
• Редакция как оператор персональных данных
• Юридическая безопасность СМИ при работе с данными о «частной жизни»
• «Что можно – то можно, а больше нельзя»: что нужно знать журналисту о противодействии экстремизму
• Что нужно знать СМИ об авторском праве
• Пути разрешения диффамационного конфликта
• Без фейсбука не жизнь, а скука. Как работать и отдыхать в соцсетях, не подставляясь по удар
Источник: АНРИ