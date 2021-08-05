WhatsApp добавил функцию исчезающих фото и видео

В мессенджере WhatsApp появилась возможность отправлять в сообщениях видео или фото, которые исчезают после просмотра.

В заявлении компании говорится, что новая функция поможет пользователям защитить свои данные. Видео и фотографии исчезнут сразу после просмотра, а само сообщение будет помечено значком «Открыто». При этом файлы навсегда пропадают из чата и становятся недоступными для всех устройств, участвующих в переписке. Кроме того, непросмотренные сообщения автоматически удаляются через две недели.

WhatsApp уточнили, что функция не гарантирует полноценную защиту от утечек, потому что пользователи могут сделать скриншот или фотографию экрана устройства. Исчезающие фото и видео появятся у всех пользователей мобильного приложения до конца недели.

Аналогичная функция уже присутствует в мессенджерах Telegram, Signal и Snapchat.