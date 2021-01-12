WhatsApp передаст данные пользователей в Facebook

Разработчики мессенджера WhatsApp добавили в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных клиентов в Facebook.

WhatsApp будет делиться необходимой информацией со всей группой приложений корпорации для анализа действий пользователей.

Данные нужны сервису для того, чтобы предоставлять пользователям более персонализированную рекламу с учетом их запросов. Кроме этого, WhatsApp хочет предлагать клиентам более подходящий контент и персональные услуги, объясняют в компании.

Помимо WhatsApp в корпорацию Facebook также входят Instagram и Facebook Messenger. Разработчики будут собирать информацию о геолокации, установке, удалении программ из группы приложений Facebook, а также действиях в соцсетях. Такая интеграция позволит расширить круг возможностей пользователей, считают в компании.