WhatsApp получит новую функцию

Мессенджер WhatsApp получит функцию одновременной поддержки нескольких устройств на одной учетной записи, сообщило издание WABetaInfo.

По данным портала, пользователи смогут использовать одну учетную запись WhatsApp на четырех различных устройствах. Для этого не потребуется подключаться к интернету на основном смартфоне.

Новый интерфейс позволить синхронизировать историю сообщений, а также отметки об их прочтении и доставке на привязанных устройствах. Помимо этого, пользователи смогут отключить чаты по своему выбору.

Разработчики уже подготовили заключительную версию обновления и готовятся к открытому бета-тестированию. Некоторые функции пока могут быть недоступны, отмечается в материале.