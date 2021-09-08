О практической пользе идеализма говорит патриарх защиты свободы слова
Айдан Уайт — один из наиболее авторитетных в мире экспертов в области развития СМИ, долгие годы работал генеральным секретарем Международной федерации журналистов, стал вдохновителем и первым директором Международной сети этической журналистики, активно выступает в защиту профессии и свободы слова. В 2021 году стал почетным советником премии Фетисова.
— В эссе, вошедшее в только что опубликованный под вашей редакцией сборник «Журналистика — это благо для всех», вы пишете о новых перспективах качественной и ответственной журналистики в современном мире. Что дает вам повод для оптимизма?
— В сборник вошли материалы победителей премии Фетисова, а также тексты авторов, вошедший в «короткий список». Их общий массив, как и в целом материалы, поступившие в распоряжение жюри, представляет впечатляющую картину, это великолепные репортажи, настоящие исследования. И сама премия — очень серьезная платформа для продвижения качественной журналистики, свободы слова, уважения к человеку и его правам и демократии в целом. Материалы, созданные авторами и командами авторов и экспертов из разных стран и континентов, напоминают нам также о том, что сотрудничество, новые формы взаимодействия в профессии — это не утопическая идея, а насущная необходимость, если мы хотим противостоять наиболее существенным вызовам, перед которыми стоит сегодня человечество, в том числе таким, как изменения климата или эпидемии.
Глобальная культура коммуникации сегодня создала хорошие возможности для журналистов разных стран работать сообща, преодолевая государственные границы и расстояния между континентами, и рассказывать о том, что важно для всех людей. В таких вопросах, как миграция, экология, здоровье, у людей, принадлежащих к разным культурам, с разным опытом, традициями, есть общие интересы, и хорошая журналистика позволяет обозначить эти общие интересы и передать полезную информацию. Материалы сборника также со всей убедительностью подтверждают тезис о важности этических принципов и приверженности правде, это великолепный пример того, что на самом деле означает современная журналистика, в чем ее роль. Как тут не быть оптимистом?
— Каковы основные вызовы, возникающие перед этической журналистикой сегодня?
— Конечно, их достаточно. Политический оппортунизм, пропаганда и ненависть проявляются во многих регионах мира. Во многих странах политики используют средства коммуникации, прежде всего социальные сети и интернет, в своих целях, с их помощью провоцируют разлад и недоверие в обществе. Это им нередко удается, прежде всего потому, что цифровой мир был организован прежде всего не для того, чтобы служить общественному интересу или поиску истины, но для продвижения основанного на прибыли бизнеса высокотехнологичных компаний, таких как Google, Facebook, Amazon, Twitter, для которых «клики» пользователей важнее благосостояния общества. Информационная и коммуникационная революция сделала нашу жизнь несомненно лучше и дала нам возможность быть на связи постоянно, даже в дни пандемии мы сохраняли возможность взаимодействия. Но темную сторону этой технологической революции составляет высокий уровень агрессии в сети, язык ненависти, которые отравляет информационное пространство и наполняет людей тревогой, неуверенностью и страхом. Многие люди вообще не понимают, чему можно верить в интернете, а чему нет, а другие верят всему, что увидят или услышат в сети. Это множит невежество и предрассудки.
— Что делать?
— Есть четыре пути противодействия этим вызовам. Первое — осудить и разоблачить те политические силы, которые пытаются контролировать информацию и распространяют страх и невежество, в том числе посредством пропаганды. На всех уровнях — от ООН до органов местного самоуправления — нам надо очистить политическую работу и пространство политической дискуссии от пропаганды и последовательно демонстрировать приверженность свободе слова и другим базовым правам человека в целом.
Второе — нам также надо сдерживать власть и влияние больших корпораций и побудить их продвигать надежную информацию, в том числе настоящую журналистику. Мы должны исключить из обихода язык вражды и агрессию, наводняющие интернет, исключить и злоупотребления информацией. Конечно, корпорации безмерно богаты и могущественны, но они должны быть подотчетны обществу.
Третье. Нам надо найти пути восстановления доверия к информации! Конечно, это непростая задача. Но один из ключевых элементов в данном вопросе — это обеспечить возможности для доступа к журналистике, заслуживающей доверия и приверженной поиску истины. Такой, которая уважает основные принципы и ценности профессии, таких как точность, независимость, беспристрастный репортаж, человечность, уважение к другим и подотчетность обществу.
Это означает, что мы должны очистить журналистику от того, что мешает ей выполнять ее миссию. Сохранить ее этический потенциал, приверженность добру. Этические принципы — это не пластичная теория поведения, они прокладывают путь к благородству в общественной жизни и помогают нам построить отношения в обществе, основанные на доверии.
Наконец, мы должны поддерживать участие граждан в формировании новостной повестки дня. Вовлечение граждан в информационное пространство и коммуникацию. Сегодня люди имеют доступ к техническим инструментам, это означает, что они могут иметь право голоса, могут быть услышанными. Они могут играть роль в построении доверия в информационной сфере.
Аудитория сегодня имеет значение в защите повестки дня СМИ. Людям не нужна система «сверху вниз», которая диктует, какую информацию они имеют право получать. Мы должны развивать новую линию поведения в коммуникации, в которой приоритеты принадлежали бы потребностям людей и отражали бы и запрос на ту информацию, которая для них важна.
— Как пандемия повлияла на профессию?
— В качестве ответа на пандемию политики и многие СМИ сфокусировались на национальных проблемах, были даже предприняты попытки использовать национализм для генерализации конфликта — так, бывший президент США Дональд Трамп использовал в своей риторике определение «китайский вирус». Однако еще более важно, что пандемия напомнила нам, что факты, не предрассудки, — именно то, что нам нужно прежде всего. Факты нужны для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. В большинстве стран СМИ играли огромную роль в распространении научных знаний о вирусе и давали адекватную и важную информацию обществу о том, что людям нужно делать, чтобы защитить свое здоровье и жизнь. И хотя некоторые политики — в США, Бразилии и других странах — пытались игнорировать правду по поводу чрезвычайной ситуации и угроз пандемии, большинство журналистов так или иначе понимали важность информировать аудиторию о реальном положении дел. Я думаю, пандемия продемонстрировала, почему нам так важно и необходимо поддержать ответственную и заслуживающую доверия журналистику и почему важно рассказать правду о происходящем. Во многих случаях от этого зависела наша жизнь.
— Более 10 лет назад, задолго до того, как в мире заговорили о фейках и постправде, вы выступили с международной инициативой этической журналистики. Что происходит в этой области сегодня?
— Я представил Этическую журналистскую инициативу в 2008 году, и в 2012-м она была преобразована в Сеть этической журналистики (Ethical Journalism Netrowk). Это международная группа поддержки ответственной и честной журналистики, призванная восстановить доверие к профессии, главная ее задача — продвижение и утверждение этических ценностей в медийной среде, прежде всего в новостных СМИ. Эта инициатива стала естественным продолжением моей более чем 20-летней работы на посту генерального секретаря Международной федерации журналистов. Я долго с тревогой наблюдал за тем, как по всему миру технологические изменения в области СМИ способствовали формированию довольно опасного климата в информационном пространстве. Одновременно СМИ повсюду испытывали серьезный финансовый кризис, в результате экономических проблем сокращались штаты редакций, и в информационном пространстве начала доминировать информация, созданная в сети, лишенная изначально какой-то этической основы. Усугубляла ситуацию и политическая пропаганда, которая также активизировалась во всем мире. Умышленная ложь политиков разных стран распространялась повсюду, дезинформация заполняла сети, экраны телевизоров и компьютеров, в то время как реальные факты и правда попросту игнорировались. В обиход вошло такое абсурдное понятие, как «альтернативные факты». Все это не могло не беспокоить. Я стал искать группы, которые отстаивали бы высокие принципы профессии на международном уровне. Совершенно ясно, что надо было реагировать на глобальные вызовы нашему цеху. Но такой группы я не нашел. В результате возникла наша инициатива, это был просто необходимый шаг в защиту профессии, нашего общего дела.
— Какие тенденции в современном развитии СМИ вам кажутся особенно важными? Какова роль журналистики в современном информационном пространстве, все более разнообразном?
— Сегодняшний коммуникационный ландшафт удивительным образом изменился, он содержит значительно больше информации, чем человек в силах воспринять и освоить. Мы реально страдаем от избытка информации на многих платформах, от тысяч медийных продуктов, среди которых приходится выбирать, подчас мучительно. В этой ситуации люди справедливо спрашивают: чему и кому я могу доверять? Как я могу знать, что эта информация заслуживает внимания? Где вообще я могу найти правду?
Именно для ответа на эти вопросы нам и нужна журналистика, которая предоставляет заслуживающий доверия надежный поток информации, основанный на реальных событиях, ее базовые принципы — приверженность правде, уважение к людям.
Но мы также должны убедиться в том, что журналистика выполняет свой долг, а именно — следует этическим принципам. Вот почему я стал поддерживать и развивать новые усилия для создания механизмов, которые могли бы указать людям на ту информацию, которая заслуживает доверия, помочь разобраться в информационном море. Именно на выработку таких механизмов и показателей, на определение этических стандартов и оценку современного состояния профессии нацелены новые международные проекты, их главная задача — выработать рамки и основные принципы журналистики будущего. Прежде всего это Инициатива доверия в журналистике Journalism Trust Initiative, в которой я работал в последние три года, и Международная комиссия демократии в масс-медиа, International Media Democracy Commission. Обе инициативы уже получили одобрение и поддержку ООН, которая считает важным создание законодательной и профессиональной системы функционирования информации, которая исключала бы фейковые новости, всякого рода измышления и злонамеренную ложь и ясно указала бы на ту информацию, которой люди могут доверять.
— Каковы основные тенденции в глобальном медиаразвитии? Что еще обращает на себя внимание?
— Как показал анализ большого числа работ, присланных на конкурс, журналисты сегодня значительно активнее работают вместе, создают команды, в том числе трансграничные, разрабатывают международные расследовательские проекты, такие как Panama Papers в 2016-м или Project Pegasus в 2021 году. Это стало возможным во многом благодаря использованию технологий и вовлечению в проекты десятков СМИ и сотен журналистов из разных стран, объединенных прежде всего общим стремлением выполнить основную миссию журналистики, передать информацию, представляющую общественный интерес.
Эта тенденция стала своего рода «новой нормой» в журналистике, ориентированной на общественный интерес, и она зависит в значительной степени от хорошей координации действий всех участников расследований. Безусловно, в основе этой работы лежит абсолютное взаимное доверие членов команды, вне зависимости от того, на каких языках они пишут и говорят, в каких странах живут. Главное — это команды единомышленников, убежденных в важности своей профессии, в необходимости служить общественному интересу.
Несомненно, именно такой тип взаимодействия в профессии будет крепнуть в ближайшие годы. Это означает, что роль журналистики в борьбе с коррупцией, в том числе коррупцией в глобальных корпорациях или политических альянсах, будет только возрастать. Конечно, такая работа стоит денег, она требует серьезных ресурсов и усилий. Новые пути финансирования ответственной журналистики, такие как краудфандинг или пожертвования благотворительных фондов, — также характерная черта нового медийного ландшафта, и эта практика будет шириться повсюду.
Еще одна особенность современной журналистики — растущий интерес и внимание к положению и проблемам меньшинств, социально уязвимых групп, журналисты всех стран все чаще обращаются к сюжетам, связанным с ними.
— В этом году вы стали почетным советником премии Фетисова, почему?
— Для меня лично это потрясающая возможность применить все мои знания и опыт, накопленный за последние 50 лет работы во имя защиты прав журналистов и поддержки медиаразвития. Я вижу в этой инициативе колоссальные возможности — и не только для тех талантливых людей, которые получат престижную награду. Еще более, на мой взгляд, важно то, что премия наглядно и убедительно демонстрирует, чем журналистика может быть сегодня, как она борется за права людей, за демократию и справедливость. Я вижу в этом начинании также возможную новую платформу для развития медиаобразования и дискуссионную площадку, на которой продолжался бы разговор о профессии сегодня и о ее перспективах.
Именно поэтому я хотел бы завершить разговор на той же оптимистической ноте, с которой мы его начали. Несмотря на все трудности и серьезные проблемы, такие как страх, угрозы или даже физические нападения на журналистов, несмотря на постыдные проявление цензуры и демонстративное игнорирование прав журналистов со стороны властей, несмотря на ненасытную жажду наживы и лицемерие технологических гигантов — я полон надежды.
Журналистика, несомненно, выживет и достигнет процветания. Мы уже видим сегодня, читая материалы, созданные на всех континентах, что профессия жива, что журналисты полны энергии и решимости рассказать правду. И, несмотря на то что в некоторых частях мира демократия подвергается испытаниям, люди повсюду ждут честную информацию о происходящем вокруг, хотят реализовать свое право знать правду, хотят жить достойно, и журналистика, помогающая им понять окружающий мир, будет оставаться важной составляющей их жизни.