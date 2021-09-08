Айдан Уайт — один из наиболее авторитетных в мире экспертов в области развития СМИ, долгие годы работал генеральным секретарем Международной федерации журналистов, стал вдохновителем и первым директором Международной сети этической журналистики, активно выступает в защиту профессии и свободы слова. В 2021 году стал почетным советником премии Фетисова.

— В эссе, вошедшее в только что опубликованный под вашей редакцией сборник «Журналистика — это благо для всех», вы пишете о новых перспективах качественной и ответственной журналистики в современном мире. Что дает вам повод для оптимизма?

— В сборник вошли материалы победителей премии Фетисова, а также тексты авторов, вошедший в «короткий список». Их общий массив, как и в целом материалы, поступившие в распоряжение жюри, представляет впечатляющую картину, это великолепные репортажи, настоящие исследования. И сама премия — очень серьезная платформа для продвижения качественной журналистики, свободы слова, уважения к человеку и его правам и демократии в целом. Материалы, созданные авторами и командами авторов и экспертов из разных стран и континентов, напоминают нам также о том, что сотрудничество, новые формы взаимодействия в профессии — это не утопическая идея, а насущная необходимость, если мы хотим противостоять наиболее существенным вызовам, перед которыми стоит сегодня человечество, в том числе таким, как изменения климата или эпидемии.

Глобальная культура коммуникации сегодня создала хорошие возможности для журналистов разных стран работать сообща, преодолевая государственные границы и расстояния между континентами, и рассказывать о том, что важно для всех людей. В таких вопросах, как миграция, экология, здоровье, у людей, принадлежащих к разным культурам, с разным опытом, традициями, есть общие интересы, и хорошая журналистика позволяет обозначить эти общие интересы и передать полезную информацию. Материалы сборника также со всей убедительностью подтверждают тезис о важности этических принципов и приверженности правде, это великолепный пример того, что на самом деле означает современная журналистика, в чем ее роль. Как тут не быть оптимистом?

— Каковы основные вызовы, возникающие перед этической журналистикой сегодня?

— Конечно, их достаточно. Политический оппортунизм, пропаганда и ненависть проявляются во многих регионах мира. Во многих странах политики используют средства коммуникации, прежде всего социальные сети и интернет, в своих целях, с их помощью провоцируют разлад и недоверие в обществе. Это им нередко удается, прежде всего потому, что цифровой мир был организован прежде всего не для того, чтобы служить общественному интересу или поиску истины, но для продвижения основанного на прибыли бизнеса высокотехнологичных компаний, таких как Google, Facebook, Amazon, Twitter, для которых «клики» пользователей важнее благосостояния общества. Информационная и коммуникационная революция сделала нашу жизнь несомненно лучше и дала нам возможность быть на связи постоянно, даже в дни пандемии мы сохраняли возможность взаимодействия. Но темную сторону этой технологической революции составляет высокий уровень агрессии в сети, язык ненависти, которые отравляет информационное пространство и наполняет людей тревогой, неуверенностью и страхом. Многие люди вообще не понимают, чему можно верить в интернете, а чему нет, а другие верят всему, что увидят или услышат в сети. Это множит невежество и предрассудки.

— Что делать?

— Есть четыре пути противодействия этим вызовам. Первое — осудить и разоблачить те политические силы, которые пытаются контролировать информацию и распространяют страх и невежество, в том числе посредством пропаганды. На всех уровнях — от ООН до органов местного самоуправления — нам надо очистить политическую работу и пространство политической дискуссии от пропаганды и последовательно демонстрировать приверженность свободе слова и другим базовым правам человека в целом.

Второе — нам также надо сдерживать власть и влияние больших корпораций и побудить их продвигать надежную информацию, в том числе настоящую журналистику. Мы должны исключить из обихода язык вражды и агрессию, наводняющие интернет, исключить и злоупотребления информацией. Конечно, корпорации безмерно богаты и могущественны, но они должны быть подотчетны обществу.

Третье. Нам надо найти пути восстановления доверия к информации! Конечно, это непростая задача. Но один из ключевых элементов в данном вопросе — это обеспечить возможности для доступа к журналистике, заслуживающей доверия и приверженной поиску истины. Такой, которая уважает основные принципы и ценности профессии, таких как точность, независимость, беспристрастный репортаж, человечность, уважение к другим и подотчетность обществу.