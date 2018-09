Журналист из издания ушел и аккаунт с собой увел

Как повернется суд, неясно. Пока что в подобных случаях, согласно обзору CJR, верх одерживали журналисты. Например, в деле «Phonedog против Кравица», журналист создал для портала техно-новостей аккаунт в Твиттере и довел число подписчиков до 17 тысяч. Покинул должность, он убрал ссылку на сайт, поменял даже название аккаунта, но продолжил им пользоваться, сохранив доступ к этим 17 тысячам клиентам, за что был вызван бывшим работодателем в суд по причине незаконного пользования коммерческой информацией. Дело было урегулировано в суде, детали неизвестны, но бывший работник продолжает пользоваться аккаунтом.

В другом случае, пожалуй, самом скандальном, с аккаунтом ушел журналист The New York Times Джим Робертс. Он тоже убрал ссылки на издание, поменял название, но сохранил за собой самое ценное — сеть из 75 тысяч читателей, написав в Твиттере: «My feed is my own», то есть «Это моя лента». Потом с этим же аккаунтом он перешел в Reuters, далее в Mashable и, наконец, в Cheddar, везде сохраняя за собой этот актив, весьма ценный. 75 тысяч читателей — не шутка; на этом можно строить свой отдельный информационный бизнес.

Журналисты — одни из самых активных пользователей социальных сетей. Они получают от редакции, а нередко и сами заводят страницы в соцсетях, которые питаются их энтузиазмом, но связаны с их работой на издание. Кому принадлежит в этом случае актив, неясно. Чисто технически, тот, кто владеет паролем — а это сам журналист, — может попросту не допустить никого другого к управлению. Запасное хранение пароля в редакции не поможет — пароль можно поменять. Владение не совпадает с контролем. Или, точнее говоря, контроль в данном случае и оказывается владением. Так что повлиять на спор могут только суд, деньги или еще какое-то давление.

Columbia Journalism Review предсказывает, что количество таких историй будет расти. Сейчас формируется практика подобных разбирательств, где юристы учитывают целый набор факторов: кто создал аккаунт, предназначен ли он непосредственно и только для материалов издания, кто им управляет и наполняет его контентом, насколько близко аккаунт ассоциируется с брендом издания и т.д. Соответственно, редакциям, желающим сохранить владение и контроль за страницами в соцсетях, которые ведут журналисты, стоит обращать внимание на эти второстепенные признаки. Одних соглашений или этических стандартов может оказаться недостаточно. А для разбирательств понадобятся весомые аргументы о принадлежности учетной записи.

В России были случаи, когда журналист (да и с работниками других структур случалось) в личном аккаунте допускал высказывания, расходящиеся с политикой или статусом издания, и был за это наказан. Вероятно, были и попытки увести аккаунт. Но, наверное, у российских редакций больше рычагов воздействия. Впрочем, принять формальные меры предосторожности никогда не помешает. Особенно если аккаунты популярны и их аудитория по размерам или по качеству представляет особую ценность.