Журналист из издания ушел и аккаунт с собой увел

Columbia Journalism Review (CJR) описывает судебный случай, коих, как считают в этом отраслевом журнале, будет становиться все больше. Местная газета The Roanoke Times подала в суд на своего бывшего журналиста по целому ряду обвинений, в числе которых компьютерное мошенничество, промышленный шпионаж и нарушение обязательств. Журналист этой газеты Энди Биттер освещал матчи футбольной команды местного университета и вел аккаунт в Твиттере с новостями о команде и ссылками на статьи. Аккаунт имел 27 тысяч фоловеров, что для газеты в среднем по размеру города очень неплохо.

Энди Биттер — журналист толковый. Поэтому в июле его перекупил ведущий американский спортивный сайт The Athletic. Биттер перешел в новое СМИ, прихватив с собой спортивный аккаунт. То есть попросту не стал сдавать в редакцию пароль доступа. А у кого пароль, тот и хозяин. Требования прежнего работодателя вернуть аккаунт журналист отклонил и продолжает использовать его на новом рабочем месте.

Издатель The Roanoke Times, сетевой ИД BH Media Group, подал против бывшего работника иск аж в федеральный суд, выдвинув целый список нарушений журналистом закона и трудовых соглашений. Компания также попросила суд заморозить использование актива (то есть аккаунта в Твиттере) до вынесения вердикта. Но Энди Биттер тоже оказался парень не промах и выдвинул встречный иск, обвинив работодателя в клевете.

Ситуация осложняется еще и тем, что аккаунт был создан давным-давно и другим репортером в рамках его работы в партнерском издании. Потом тот журналист уволился, была реорганизация, наняли Биттера, ему и вручили в 2011 году этот аккаунт с заданием развивать — по версии работодателя. Сам Биттер заявляет, что получил доступ к аккаунту по email от прежнего владельца (с личного адреса на личный адрес, минуя редакцию). То есть это вроде как бы личный рабочий инструмент, переданный одним журналистом другому, а не актив работодателя.

Аккаунт, в отличие от газеты, площадка личная, почти интимная. Там автор не только публикует свои мнения, ссылки и комментарии, но и общается с подписчиками. Естественно, за 7 лет таких персональных инвестиций журналист прикипел к аккаунту душой и считает его своим. В 2015 году Биттер в числе других сотрудников подписал специальный внутренний документ, дальновидно предложенный работодателем, о том, что все страницы в соцсетях, «выданные» редакцией, принадлежат компании и должны быть возвращены при увольнении. Но этот Твиттер-эккаунт, ставший камнем преткновения, вроде бы как работодателем «выдан» не был, как считает сам журналист.

Редакция в свою очередь тоже настаивает на очевидном, подчеркивая, что интерес тысяч подписчиков к аккаунту обеспечен их интересом к изданию и его новостям. А информация об этих подписчиках — это информация о клиентах, то есть она подпадает под категорию коммерческой тайны. И ее присвоение, соответственно, еще и нарушает закон о коммерческой тайне.