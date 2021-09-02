Почему аудитория верит фейкам

28 августа прошла лекция просветительского фестиваля «‎Кампус», организованного интернет-изданием «‎Бумага». На лекции Виктория Взятышева, шеф-редактор подкастов «‎Бумаги», стажер-исследователь Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ, рассказала, почему люди верят в фейки.

Фейковые новости как феномен стали изучать после выборов в США 2016 года. Поводом стало то, что Хиллари Клинтон стала главной мишенью фейковых новостей, а затем Дональд Трамп отнес сообщения канала CNN к фейк-ньюз. С этого момента это понятие вошло в обиход.

В ходе исследования* 2016 года выяснилось, что больше 40% трафика фальшивых новостей приходилось на социальные сети, а общее количество просмотров фейков составило около 760 миллионов. Из этих данных следует, что каждый американец мог увидеть фейк и даже запомнить его.

Фейки бывают безобидными, однако они могут привести не только к заблуждению общественности, но и куда более ужасным последствиям. Так, во время предвыборной кампании в президенты в США в 2016 году произошла стрельба в ресторане Comet Ping Pong после серии фейков о том, что Хиллари Клинтон связана с тайной организацией педофилов со штабом в популярной вашингтонской пиццерии («пиццагейт»).

Почему же аудитория верит?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как существует множество факторов, влияющих на это. С одной стороны, дело в том, как устроены фейки, а с другой — в восприятии информации людьми.

Фейковые новости могут распространяться журналистами, проплаченными пользователями, политическим организациями, ботами, а также пользователями, введенными в заблуждение. Это происходит либо случайно, либо целенаправленно. Фейковые новости, написанные специально, нацелены на то, чтобы вызвать определенную эмоцию и создать конфликт из-за полярности мнений, касающейся информации, которая далека от действительности.

Вот несколько факторов, которые повышают доверие к фейкам:

● Нехватка аналитического мышления

● Догматизм

● Склонность «наделять глубоким смыслом бредовые утверждения» (pseudo-profound bullshit receptivity) — это касается любителей конспирологических теорий

● Эмоциональное состояние человека

● Низкий уровень информационной грамотности и понимания медиапроцессов

● Доверие к новости повышается, если ее уже видели. Иногда люди чаще запоминают фейк, чем реальную новость.

Помимо этого, доверие правдивым и фейковым новостям выше, если они вписываются в нарратив, который доминирует в медиа той или иной страны.

Мы охотнее верим информации, которая соответствует нашим убеждениям.

Люди склонны верить повестке и искать информацию, подтверждающую их точку зрения и дающую нужное умозаключение, а также интерпретируют информацию в соответствии с их устоявшимися убеждениями и ожиданиями.

Чтобы не попасться на фейк, нужно:

● Задумываться о правдивости новости.

● Критически оценивать информацию.

● Проанализировать, почему вам хочется верить или не верить этой новости. Понять, это желание (не) верить происходит от (не)убедительности фактов или (не)согласия с позицией.

● Постараться абстрагироваться от эмоций, которые вызывает новость или повестка

Поверить в фейк не страшно. Страшно перестать верить всему остальному.

*Источник: Allcott H. & Gentzkow M, (2017), Social Media and Fake News in the 2016 Election