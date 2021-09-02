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Почему аудитория верит фейкам

28 августа прошла лекция просветительского фестиваля «‎Кампус», организованного интернет-изданием «‎Бумага». На лекции Виктория Взятышева, шеф-редактор подкастов «‎Бумаги», стажер-исследователь Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ, рассказала, почему люди верят в фейки.

Фейковые новости как феномен стали изучать после выборов в США 2016 года. Поводом стало то, что Хиллари Клинтон стала главной мишенью фейковых новостей, а затем Дональд Трамп отнес сообщения канала CNN к фейк-ньюз. С этого момента это понятие вошло в обиход.

В ходе исследования* 2016 года выяснилось, что больше 40% трафика фальшивых новостей приходилось на социальные сети, а общее количество просмотров фейков составило около 760 миллионов. Из этих данных следует, что каждый американец мог увидеть фейк и даже запомнить его.

Фейки бывают безобидными, однако они могут привести не только к заблуждению общественности, но и куда более ужасным последствиям. Так, во время предвыборной кампании в президенты в США в 2016 году произошла стрельба в ресторане Comet Ping Pong после серии фейков о том, что Хиллари Клинтон связана с тайной организацией педофилов со штабом в популярной вашингтонской пиццерии («пиццагейт»).

 

 Почему же аудитория верит?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как существует множество факторов, влияющих на это. С одной стороны, дело в том, как устроены фейки, а с другой — в восприятии информации людьми.

Фейковые новости могут распространяться журналистами, проплаченными пользователями, политическим организациями, ботами, а также пользователями, введенными в заблуждение. Это происходит либо случайно, либо целенаправленно. Фейковые новости, написанные специально, нацелены на то, чтобы вызвать определенную эмоцию и создать конфликт из-за полярности мнений, касающейся информации, которая далека от действительности. 

Вот несколько факторов, которые повышают доверие к фейкам:

●    Нехватка аналитического мышления

●    Догматизм

●    Склонность «наделять глубоким смыслом бредовые утверждения» (pseudo-profound bullshit receptivity) — это касается любителей конспирологических теорий

●    Эмоциональное состояние человека

●    Низкий уровень информационной грамотности и понимания медиапроцессов

●    Доверие к новости повышается, если ее уже видели. Иногда люди чаще запоминают фейк, чем реальную новость.

Помимо этого, доверие правдивым и фейковым новостям выше, если они вписываются в нарратив, который доминирует в медиа той или иной страны.

Мы охотнее верим информации, которая соответствует нашим убеждениям.

Люди склонны верить повестке и искать информацию, подтверждающую их точку зрения и дающую нужное умозаключение, а также интерпретируют информацию в соответствии с их устоявшимися убеждениями и ожиданиями.

Чтобы не попасться на фейк, нужно:

●    Задумываться о правдивости новости.

●    Критически оценивать информацию.

●    Проанализировать, почему вам хочется верить или не верить этой новости. Понять, это желание (не) верить происходит от (не)убедительности фактов или (не)согласия с позицией.

●    Постараться абстрагироваться от эмоций, которые вызывает новость или повестка

Поверить в фейк не страшно. Страшно перестать верить всему остальному. 

*Источник: Allcott H. & Gentzkow M, (2017), Social Media and Fake News in the 2016 Election
Как медиа не ввести читателей в заблуждение?

Чтобы не создать новый фейк или не продолжить распространение другого, желательно придерживаться следующих пунктов:

●     Использовать авторитетные источники информации. Если вы не указываете источника по причине сохранения его анонимности — напишите об этом в вашем материале, чтобы читатели имели это в виду.

●    Проверить новость. Если вы  увидели новость в каком-либо источнике и хотите написать материал о ней, в первую очередь, необходимо ее проверить на правдивость.

Вот несколько сигналов, которые в совокупности от двух говорят, что новость — фейк: новость имеет вымышленный источник или не указан без причины, объяснение новости содержит конспирологию или вымысел, распространяется в социальных сетях сомнительными аккаунтами.

●    Писать объективно. Старайтесь не придавать эмоциональную окраску излагаемой вами новости.

●    Не объяснять события с конспирологической точки зрения. Рассказывайте о событии объективно, используя только имеющиеся факты.

 
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