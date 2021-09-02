Почему аудитория верит фейкам

28 августа прошла лекция просветительского фестиваля «Кампус», организованного интернет-изданием «Бумага». На лекции Виктория Взятышева, шеф-редактор подкастов «Бумаги», стажер-исследователь Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ, рассказала, почему люди верят в фейки.
Фейковые новости как феномен стали изучать после выборов в США 2016 года. Поводом стало то, что Хиллари Клинтон стала главной мишенью фейковых новостей, а затем Дональд Трамп отнес сообщения канала CNN к фейк-ньюз. С этого момента это понятие вошло в обиход.
В ходе исследования* 2016 года выяснилось, что больше 40% трафика фальшивых новостей приходилось на социальные сети, а общее количество просмотров фейков составило около 760 миллионов. Из этих данных следует, что каждый американец мог увидеть фейк и даже запомнить его.
Фейки бывают безобидными, однако они могут привести не только к заблуждению общественности, но и куда более ужасным последствиям. Так, во время предвыборной кампании в президенты в США в 2016 году произошла стрельба в ресторане Comet Ping Pong после серии фейков о том, что Хиллари Клинтон связана с тайной организацией педофилов со штабом в популярной вашингтонской пиццерии («пиццагейт»).
Почему же аудитория верит?
Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как существует множество факторов, влияющих на это. С одной стороны, дело в том, как устроены фейки, а с другой — в восприятии информации людьми.
Фейковые новости могут распространяться журналистами, проплаченными пользователями, политическим организациями, ботами, а также пользователями, введенными в заблуждение. Это происходит либо случайно, либо целенаправленно. Фейковые новости, написанные специально, нацелены на то, чтобы вызвать определенную эмоцию и создать конфликт из-за полярности мнений, касающейся информации, которая далека от действительности.
Вот несколько факторов, которые повышают доверие к фейкам:
● Нехватка аналитического мышления
● Догматизм
● Склонность «наделять глубоким смыслом бредовые утверждения» (pseudo-profound bullshit receptivity) — это касается любителей конспирологических теорий
● Эмоциональное состояние человека
● Низкий уровень информационной грамотности и понимания медиапроцессов
● Доверие к новости повышается, если ее уже видели. Иногда люди чаще запоминают фейк, чем реальную новость.
Помимо этого, доверие правдивым и фейковым новостям выше, если они вписываются в нарратив, который доминирует в медиа той или иной страны.
Мы охотнее верим информации, которая соответствует нашим убеждениям.
Люди склонны верить повестке и искать информацию, подтверждающую их точку зрения и дающую нужное умозаключение, а также интерпретируют информацию в соответствии с их устоявшимися убеждениями и ожиданиями.
Чтобы не попасться на фейк, нужно:
● Задумываться о правдивости новости.
● Критически оценивать информацию.
● Проанализировать, почему вам хочется верить или не верить этой новости. Понять, это желание (не) верить происходит от (не)убедительности фактов или (не)согласия с позицией.
● Постараться абстрагироваться от эмоций, которые вызывает новость или повестка
Поверить в фейк не страшно. Страшно перестать верить всему остальному.*Источник: Allcott H. & Gentzkow M, (2017), Social Media and Fake News in the 2016 Election
Чтобы не создать новый фейк или не продолжить распространение другого, желательно придерживаться следующих пунктов:
● Использовать авторитетные источники информации. Если вы не указываете источника по причине сохранения его анонимности — напишите об этом в вашем материале, чтобы читатели имели это в виду.
● Проверить новость. Если вы увидели новость в каком-либо источнике и хотите написать материал о ней, в первую очередь, необходимо ее проверить на правдивость.
Вот несколько сигналов, которые в совокупности от двух говорят, что новость — фейк: новость имеет вымышленный источник или не указан без причины, объяснение новости содержит конспирологию или вымысел, распространяется в социальных сетях сомнительными аккаунтами.
● Писать объективно. Старайтесь не придавать эмоциональную окраску излагаемой вами новости.
● Не объяснять события с конспирологической точки зрения. Рассказывайте о событии объективно, используя только имеющиеся факты.