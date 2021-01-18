Марина Загидуллина: «О, пресвятая церковь — Википедия!»

К 20-летию со дня начала работы Википедии, у истоков создания которой стояли американский и британский интернет-предприниматель Джимми Уэйлс и доктор философии Ларри Сэнгер, мы поговорили о ней с Мариной Загидуллиной, российским литературоведом, публицистом, культурологом, доктором филологических наук, профессором кафедры теории массовых коммуникаций Челябинского государственного университета.

— Было ли обусловлено появление Википедии?

— Конечно! Ничто не появляется «из ничего». Идея структурировать знания в электронном формате была повсеместной. Помните, был такой масштабный проект «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»? На CD-дисках? Такие энциклопедии появлялись и тут же становились «устаревшими». Идея «живой» электронной энциклопедии — проект, который начинался весьма скромно (назывался Nupedia, nu — значит «разум», опубликовано было 24 статьи в первый год). А потом Уэллс и Сенджер придумали открытый код. И началась викификация знаний... The Hustle (хороший журнал!) в честь 20-летия Вики написал: «Теперь ресурс, который ненавидят учителя всего мира, содержит 55 миллионов статей и принимает 22 миллиарда посетителей в месяц...» Так мы узнаем, что мы не единственная страна, некоторые жители которой не признают Википедию (что очень грустно, разумеется). А также понимаем размах — 22 миллиарда тебе не фунт изюма. В три раза больше чем вообще людей на Земле...

— В чем феномен Википедии?

— Феномен — в сочетании самоорганизации и внутренней цензуры (самого жестокого и страшно иерархичного свойства) с беспредельной широтой (ну что тут скажешь — энциклопедичный ресурс, в высшем смысле этого слова! Если то, что тебе нужно, не включено в Википедию, то, скорее всего, ты неправильно ищешь). Учителя первые принимают удар, потому что новое поколение «копипастит» Википедию во всех рефератах, но их наивное предположение, что «Википедия — это мусорный ресурс, там любой может написать любое» так далеко от истины, что даже позавидуешь тем, кто так думает... Пусть попробуют хоть что-нибудь там разместить «с кондачка», и станет ясно, что мы на территории царства строгих законов. Если в первые же три секунды твой контент не сотрет в ноль бот, то через пару часов прибежит контроль младшего уровня и все равно сотрет. Еще и накатает тебе строгое предупреждение. А потом вообще забанят насмерть (можно пытаться просочиться под разными никами — но всегда наткнешься на дотошного комиссара, который вычислит обман — и забанит-таки).

Как при таких строгих системах чистки вообще что-то появляется! Я завидую Германии. Там Википедия на немецком языке — национальная гордость. Всех учат туда писать, тратить время на качественные статьи. Сама видела, как буквально короновали одного профессора на территории кампуса университета за «1000-ю статью в Википедии». Это правильный подход! Википедия — гениальный коллективный ресурс. Кто бы ее ни ругал, сто раз в месяц сам к ней обратится. То лекарство посмотреть, то год, то биографию, то просто непонятный термин. А раз это так, то почему бы и не сделать Википедию на русском флагманом русскоязычных знаний? Ответ близко. Почему нет? Потому что не мы придумали...

— Вы имеете опыт создания контента для Википедии. Расскажите о нем.

— Ничего нет особенного в том, чтобы взять и начать писать для Вики. Первое — надо быть специалистом, уверенным в своих знаниях. Второе — надо потратить время на изучение правил. Первое у меня было до того, как я начала работать с Вики, второе — пришло после весьма мучительных тыканий и попыток написать хоть что-то. Я помогала разместить статью об одном хорошем поэте. Но его друзья однажды самоуверенно влезли в Вики и просто выгрузили туда содержимое его страницы в интернете. А Википедия такие финты близко не переносит — не просто статья удаляется, но ставится на ней черная метка — мол, недобросовестные создатели контента. Так вот, они это сделали — и фактически поставили крест на добром имени поэта и культурного деятеля. И вот я начала разруливать все это. На каждое слово, каждое упоминание сборника стихов или какого-то достижения надо было давать пруф — убедительную ссылку на источник. Вот это была история! Я вынимала архивы с сайта Президента (который когда-то наградил этого поэта), раздобывала всякие уникальные библиографические сведения и т. п. А за мной зорко следили патрулирующие (ненавидящие поэта за ту неудачную копипастную информацию, хотя он вообще не был к этому причастен!). И на странице «Обсуждение: К удалению» писали мне весьма едко и провокативно. Я была очень горда собой, когда все же победила и статья была размещена!

Но это один такой пример. А когда я писала статьи на профессиональные теоретические и обобщающие темы, было легче намного. Одна моя статья была перемещена из инкубатора в основное пространство с пометкой почти КХС («почти кандидат в хорошие статьи»), единственное, чего не хватило опытному участнику, проверяющему мой текст, — это картинок.

Ну и потом уже я стала работать со студентами. Как им было тяжело! Двое из двадцати добивались публикации. Сейчас вижу, что в МГУ целый предмет есть: «Введение в Википедию. Это здорово, по уму, такой предмет точно не помешало бы ввести в старшей школе. Но там без ума за баллы НГЭ бьются, разве им до вклада в Википедию есть дело и время? Увы.

— Изменила ли Википедия мир за 20 лет своего существования?

— Раз так спрашиваете, значит, ответ уже дан. Мое мнение: никто и никогда не затеет больше бумажную энциклопедию обо всем. Все энциклопедия мира будут цифровыми и способными к обновлению. Википедия доказала, что огромные массы участников могут быть объединены на основе жесточайшего контроля и полного демократического тоталитаризма. Да-да, именно так! Решения принимаются демократически, но, по сути, они тоталитарны и почти религиозны, такое ощущение складывается. Уитмен говорил «О пресвятая церковь — демократия!». Не стоит большого труда заменить одно слово: «О, пресвятая церковь — Википедия!»

Не будет сетевого общества «свободных и равных людей» (как Кастельс думал), а будет сетевое общество жесткого взаимоконтроля и иерархий-уровней. Докажи, что умный и добросовестный — тогда и подымайся на новый уровень. Такой вот прогноз... Эпистемология (как система знаний) упорядочивается в массиве Википедии, порождая себя саму. Самое прекрасное здесь — скорость. Так называемый «эшелон знаний» обрел свой локомотив — Википедию. Акселерация познания мира обусловлена этим ресурсом. Еще немного (когда параллельный перевод станет частью интерфейса — это уже почти так, но все равно пока несовершенно) — и Википедия-глоссолалия придет на смену национальным вики. А уж когда все википедии мира объединятся — все, как там у Маяковского? Сдайся, враг, замри и ляг: Википедия — рука миллионнопалая, сжатая в один громадный кулак... Как даст по тьме невежества, фейк-культуре и прочим «альтернативным правдам», так мало никому не покажется...

В общем, мне всегда (как автору) внутри Википедии жутко. Чувствуешь себя так, будто крадешься в джунглях и кругом опасности. Так что Википедия олицетворяет и торжество позитивизма-рационализма, и самые страшные антиутопические представления о недалеком будущем.

Ну — все равно — счастья ей и процветания! Мы сделаем ее такой, каковы мы сами. Каждое человечество имеет ту Википедию, которую заслуживает.