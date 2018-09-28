Назначен новый главный редактор WikiLeaks

Исландский журналист Кристинн Храфнссон назначен новым главным редактором сайта WikiLeaks. Об этом в четверг со ссылкой на заявление организации сообщило NTB.

В коммюнике сайта сказано, что бывший главред WikiLeaks Джулиан Ассанж продолжит выполнять функции издателя. Ассанж передал полномочия Храфнссону после того, как его коммуникация с внешним миром во время нахождения в посольстве Эквадора в Лондоне была ограничена на полгода по решению нового президента южноамериканской страны Ленина Морено.

Исландец Храфнссон занимается расследовательской журналистикой. В 2010 году ему было присвоено звание «журналист года» в Исландии за вклад в публикацию WikiLeaks видеозаписей авиаудара ВВС США по Багдаду 12 июля 2007 года, в результате которого погибли мирные жители и два журналиста информационного агентства Reuters. До 2016 года он занимал пост пресс-секретаря сайта, а затем работал над правовым обеспечением деятельности организации.

Кристинн Храфнссон:

Я осуждаю совершаемые в отношении Джулиана Ассанжа действия, которые привели к тому, что я выступаю в новой роли, однако с радостью принимаю на себя ответственность за поддержание важной работы, основанной на идеалах WikiLeaks.

WikiLeaks — организация, публикующая засекреченную информацию, полученную из анонимных источников. Она была основана Ассанжем и группой единомышленников в 2006 году.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Ассанж опасается, что Швеция может депортировать его в США, где ему грозит тюремное заключение сроком до 35 лет или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые в Швеции обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.