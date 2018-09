WikiLeaks: автором статьи против Трампа был мужчина-консерватор

Автором опубликованной в газете The New York Times анонимной статьи, содержавшей признание в фактическом саботаже некоторых решений президента Дональда Трампа частью его администрации, вероятно, был мужчина, придерживающийся консервативных взглядов. Такая оценка приводится в Twitter организации WikiLeaks, передает ТАСС.

Based upon our statistical analysis of the language used in the New York Times anonymous Op Ed, the author is likely to be an older (58%), conservative (92%) male (66-87%). Sources should protect themselves by consulting "adverserial stylometry" and "forensic author profiling". pic.twitter.com/yfU22OveTq

— WikiLeaks (@wikileaks) 7 сентября 2018 г.