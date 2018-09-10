WikiLeaks: автором статьи против Трампа был мужчина-консерватор

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Трамп
NYT
Сен 10, 2018

Автором опубликованной в газете The New York Times анонимной статьи, содержавшей признание в фактическом саботаже некоторых решений президента Дональда Трампа частью его администрации, вероятно, был мужчина, придерживающийся консервативных взглядов. Такая оценка приводится в Twitter организации WikiLeaks, передает ТАСС.

Как разъясняется в твите, вывод сделан на основе анализа слов, которые употреблял автор при написании статьи. В WikiLeaks считают, что с вероятностью 58 % речь идет о человеке старшего возраста. Шансы на то, что автор является консерватором, оценили в 92 %. При этом, в организации полагают, что с вероятностью 66-87 % статью написал мужчина.

В WikiLeaks в связи с этим рекомендовали лицам, которые распространяют информацию анонимно, обратить внимание на техники, затрудняющие установление их личности путем лингвистического анализа.

Сотрудники администрации Трампа — это по большей части мужчины старшего возраста из числа республиканцев. Республиканская партия в США традиционно придерживается консервативных взглядов.

Почти два десятка должностных лиц высокого ранга, включая вице-президента Майкла Пенса (59 лет), министра обороны Джеймса Мэттиса (67 лет) и госсекретаря Майкла Помпео (54 года), уже отвергли свою причастность к анонимной публикации.

В среду, 5 сентября, NYT опубликовала статью, автором которой, по ее свидетельству, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В ней сказано, что в руководстве правительства США действует «движение сопротивления» Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, «многие чиновники высокого ранга» в администрации США «прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации части его [Трампа] повестки дня и наихудших намерений». Это движение, говорится в статье, по сути саботирует те решения Трампа, которые считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с Россией.

Комментируя этот материал, газета Politico указала, что по существу «внутри [американской] администрации поднят мятеж». Если все изложенные в статье сведения соответствуют действительности, это означает, что Трамп, легитимно избранный народом США, «не контролирует собственную команду», констатировала Politico. Кроме того, добавила она, из статьи следует, что внутреннюю и внешнюю политику США на данном этапе во многом проводят неведомые «бюрократы, которые, в зависимости от того, как на это посмотреть, являются либо самоназначенными патриотами, либо изменниками».

Источник: ТАСС
Иллюстрация: shutterstock.com
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