WikiLeaks: автором статьи против Трампа был мужчина-консерватор

Автором опубликованной в газете The New York Times анонимной статьи, содержавшей признание в фактическом саботаже некоторых решений президента Дональда Трампа частью его администрации, вероятно, был мужчина, придерживающийся консервативных взглядов. Такая оценка приводится в Twitter организации WikiLeaks, передает ТАСС.

Based upon our statistical analysis of the language used in the New York Times anonymous Op Ed, the author is likely to be an older (58%), conservative (92%) male (66-87%). Sources should protect themselves by consulting "adverserial stylometry" and "forensic author profiling". pic.twitter.com/yfU22OveTq — WikiLeaks (@wikileaks) 7 сентября 2018 г.

Как разъясняется в твите, вывод сделан на основе анализа слов, которые употреблял автор при написании статьи. В WikiLeaks считают, что с вероятностью 58 % речь идет о человеке старшего возраста. Шансы на то, что автор является консерватором, оценили в 92 %. При этом, в организации полагают, что с вероятностью 66-87 % статью написал мужчина.

В WikiLeaks в связи с этим рекомендовали лицам, которые распространяют информацию анонимно, обратить внимание на техники, затрудняющие установление их личности путем лингвистического анализа.

Сотрудники администрации Трампа — это по большей части мужчины старшего возраста из числа республиканцев. Республиканская партия в США традиционно придерживается консервативных взглядов.

Почти два десятка должностных лиц высокого ранга, включая вице-президента Майкла Пенса (59 лет), министра обороны Джеймса Мэттиса (67 лет) и госсекретаря Майкла Помпео (54 года), уже отвергли свою причастность к анонимной публикации.

В среду, 5 сентября, NYT опубликовала статью, автором которой, по ее свидетельству, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В ней сказано, что в руководстве правительства США действует «движение сопротивления» Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, «многие чиновники высокого ранга» в администрации США «прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации части его [Трампа] повестки дня и наихудших намерений». Это движение, говорится в статье, по сути саботирует те решения Трампа, которые считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с Россией.

Комментируя этот материал, газета Politico указала, что по существу «внутри [американской] администрации поднят мятеж». Если все изложенные в статье сведения соответствуют действительности, это означает, что Трамп, легитимно избранный народом США, «не контролирует собственную команду», констатировала Politico. Кроме того, добавила она, из статьи следует, что внутреннюю и внешнюю политику США на данном этапе во многом проводят неведомые «бюрократы, которые, в зависимости от того, как на это посмотреть, являются либо самоназначенными патриотами, либо изменниками».

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