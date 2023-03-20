WildJam поделится блогерами с Centra

Блогеры агентства WildJam будут сотрудничать с рекламным маркетплейсом Centra. Соответствующее заявление компании сделали сегодня.

Блогеры будут эксклюзивно представлены на платформе. Партнерство должно помочь агентству увеличить клиентскую базу за счет доступа более чем к 200 крупнейшим рекламодателям Centra, говорится в сообщении компании.

Стоимость размещения обещают оставить такой же, какой она была у WildJam. Кроме того, для всех клиентов будет доступна техподдержка маркетплейса. Уточняется, что маркировка рекламных материалов может быть выполнена сервисом, если это позволяет выбранный тариф.

Сейчас на WildJam представлены Аня Pokrov, Артур Бабич, Янгер, Тема Waterfork, Поля из Деревки, Любятинка, Макс Брандт, Наталья Краснова, Людмила Светлова, Елена Райтман и другие. Они будут сотрудничать с Centra.