«Печать — это витрина». Интервью со старшим редактором лондонской газеты Evening Standard

Исторически сложилось, что в Великобритании, и в Лондоне в частности, всегда было большое разнообразие ежедневных газет, которые постоянно конкурировали друг с другом. Evening Standard, газета с почти двухсотлетней историей, успешно выдерживала любую конкуренцию, так как быстро менялась и перенимала ключевые тенденции рынка.

Но потом появился интернет. А совсем недавно ударил COVID-19. «И как теперь выживать нашему бизнесу в новых реалиях?» — спрашивает Дуг Уиллс.

Интернет и пандемия

По его словам, цифровая революция и пандемия коронавируса в значительной степени повлияли на то, как теперь должны быть устроены СМИ. По сути, мы получили новый вид новостной редакции, которая производит, оптимизирует и монетизирует контент, а его ядром стали сообщества и коммуникации внутри них.

«Сейчас изменился даже способ подачи материала, — рассуждает Уиллс. — Это уже не просто статья, она состоит из нескольких разделов, и каждый из них (теперь их называют вертикалями) становится мультимедийным. Что сложно воплотить на бумаге, поэтому газета превращается в онлайн-платформу».

Однако даже благодаря этой трансформации только редакторы и журналисты по-прежнему обеспечивают качественное повествование. И именно это является основной движущей силой любого издания, в том числе и Evening Standard, суммарная ежедневная аудитория которого насчитывает 2,5 миллиона человек. «Также не стоит забывать о важности самого бренда, — добавляет Уиллс. — Хороший бренд может привлечь рекламу».

Пандемия снова кардинально изменила индустрию. Но даже во время локдауна Evening Standard продолжала выходить: не было пропущено ни одного номера. Когда офис был закрыт на карантин, редакция выпускала газету удаленно. А читателям она доставлялась на дом. «Мы не пропустили ни одного удара. Мы реагировали мгновенно на изменение ситуации. И печать доказала свою жизнеспособность в самых сложных и непредсказуемых условиях», — подчеркивает Уиллс.

Новости и лонгриды

Печать проигрывает онлайну в оперативности. С этим невозможно спорить, и в практике Evening Standard есть тому хороший пример. В последние месяцы газета подробно освещала и жизнь королевской семьи, в частности, она публиковала новостные заметки о Гарри и Меган. И когда умер принц Филипп, редакция не смогла вовремя сообщить об этом читателям бумажной версии.

«Мы знали, что принц Филипп болен, и были готовы быстро поставить в номер заметку в случае его кончины, — вспоминает Уиллс. — Но мы просто не успели. В этом, пожалуй, и заключается проблема печатных СМИ. Нам сообщили о смерти принца спустя 10 минут после того, как мы выпустили утренний тираж в печать».

Редакция понимала, что на следующий день печатать короткую новостную заметку будет неактуально, поэтому буквально за сутки ей пришлось подготовить большой материал, который подробно рассказывал о жизни принца Филиппа. «Между прочим, этот материал стал очень востребованным среди наших читателей и вызвал большой интерес у прочей аудитории, — отмечает Уиллс. — Что в очередной раз доказывает, насколько важно не просто осветить значимое событие, но грамотно подать его».

«И тут мы выделяем еще один важный аспект печати — людям нравится хранить копии бумажных газет с такими историческими событиями, — продолжает Уиллс. — Они всегда могут вернуться к каким-то событиям, вспомнить их и пережить еще раз. Об этом нельзя забывать».