Медиа зарабатывают на сотрудничестве с торговыми площадками

В 2016 году The New York Times приобрела Wirecutter как отдельный бизнес, но теперь сайт принимает решения в сфере технологий, инфраструктуры, расширения аудитории и производства контента совместно с коллективом газеты.

«Рекомендации и советы Wirecutter нередко появляются на страницах издания, — говорит директор по бизнесу и партнерским программам Wirecutter Лейлани Хан. — Мы пишем о сервисах и продуктах, которые упоминаются в статьях газеты, и сотрудничаем с коллегами из рекламного отдела».

В Wirecutter числится порядка 160 сотрудников, причем половина из них заняты в редакции. Около четверти коллектива работает над созданием цифровых продуктов. Команда под руководством Хан состоит из семи человек и занимается партнерскими проектами, благодаря которым сайт получает доход. Еще два человека руководят планированием и общей стратегией компании.

У Wirecutter нет привычного отдела продаж, и рекламу он тоже не размещает. Аффилиатный (партнерский) маркетинг — главный источник дохода, но наряду с этим бренд предлагает лицензии на свой логотип и контент, а также сотрудничает с платформами автоматизированной рекламы и несколькими стратегическими партнерами.

Терпение и партнеры

Небольшим изданиям, которые хотят заключить контракт с ритейлерами, стоит сделать шаг назад и задуматься о конечной цели. С одной стороны, речь идет о прибыли, однако новый контент должен быть интересен и аудитории. Хан советует оценить навыки и компетенции работающих в издании журналистов. Еще один вариант — привлечь экспертов, которые разбираются в продуктах и могут дать читателям ценные советы.