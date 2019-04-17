Обидеть журналиста может каждый

Как знаменитости и компании наказывают СМИ — материально и не только
В недавнем нашумевшем расследовании о Facebook журнал Wired приводит интересный факт. Спустя месяц после того, как журнал опубликовал на обложке портрет Цукерберга с синяками (фотошоп; портрет символизировал баталии соцсети с законодателями), трафик из соцсети на сайт журнала вдруг упал на 90 %. Редакция заподозрила, что Facebook так наказывает журнал за смелую обложку.
Журналистам не впервой получать «сдачу» от знаменитостей. Но чаще всего это происходит в суде. Вот нашумевшие истории только за последние несколько месяцев.
Оскароносный 67-летний актер Джефри Раш выиграл в начале апреля у австралийской газеты The Daily Telegraph иск о клевете. Газета написала, что актер якобы вел себя неподобающим образом по отношению к некой актрисе. Обвинения по нынешним временам страшные и могут стоить карьеры. Джефри Раш признался, что эти 11 месяцев между публикацией и приговором были самыми ужасными в его жизни. Кроме того, он не получал предложений о работе. Суд согласился с иском и газета теперь должна выплатить Рашу 850 000 австралийских долларов (более 600 000 американских долларов) за творческий простой и моральный ущерб.
77-летний сэр Клифф Ричард, певец и поп-звезда, выиграл в июле прошлого года в суде у BBC 210 000 британских фунтов. В 2014 году полиция проводила в его особняке мероприятия, связанные якобы с давним секс-скандалом. ВВС активно освещало мероприятия как реальное уголовное дело. Был задействован даже телевертолет. Но никаких обвинений против певца так и не было выдвинуто. Наоборот, он выдвинул обвинения против BBC в том, что агентство опубликовало имена и обстоятельства до всяких юридических обвинений, которых так и не было. Выиграв дело в суде, Клифф Ричард решил поддерживать лоббистскую группу Fair (Falsely Accused Individuals for Reform). Группа выступает за запрет называть имена обвиняемых в сексуальных домогательствах до тех пор, пока не выдвинуты официальные обвинения.
Иск к BBC на 300 000 фунтов подал также украинский президент Петр Порошенко. Он объявил клеветой публикацию BBC о том, что украинская сторона платила представителю Трампа за то, чтобы продлить личную встречу президентов.
А в споре между ведущей британской газетой The Telegraph и Меланьей Трамп одной только угрозы иска оказалось достаточно, чтобы редакция тут же принесла извинения за «некоторое количество фальшивых утверждений» в статье «Загадка Меланьи». В опровержении газета подтверждает, что Меланья вовсе не продвинулась в своей карьере благодаря Трампу, что она была успешной моделью и до встречи с ним.
Скандал имел продолжение: американская журналистка Нина Бурлейк, работавшая для Telegraph, потребовала извинений уже от самой редакции, которая испугалась адвокатов Трампа, дала слабину и выставила журналистку «международным символом фейк-ньюс» (“international poster girl for ‘fake news’”). Через своих адвокатов Нина Бурлейк направила в Telegraph требование принести извинение ей, так как отзыв статьи и извинения перед Меланьей разрушают ее репутацию как компетентного журналиста. «Это как раз опровержения Telegraph фальшивы, — написано в письме. — Редакция поступилась принципами, испугавшись адвоката Трампа мистера Хардера, “убийцы Gawker”».
Речь идет, конечно же, о деле Gawker, одного из самых популярных онлайн-изданий в мире, которое закрылось, проиграв в 2016 году в суде 140 миллионов актеру Халку Хогану. За иском стоял финансист Питер Тиль, много лет жаждущий отмщения за то, что Gawker в 2007 году раскрыл его сексуальную ориентацию.
К обычным искам со стороны звезд добавляются теперь еще нападки нового рода — подумали было в редакции Wired, увидев падение трафика из Facebook после публикации портрета избитого Цукерберга. Wired стал требовать от соцсети объяснений. Все оказалось прозаичнее: алгоритму не понравилась кликбейтная реклама какого-то алкоголя, нацеленная на аудиторию Wired. А поскольку алгоритм с кликбейтами борется, то он понизил выдачу на весь журнал. Так что никакой цензуры тут на самом деле не было.
Ошибку исправили, но осадок остался. Как пишет Wired, это еще одно напоминание, что журналисты — всего лишь батраки на огромной фабрике Facebook. И иногда условия работы на этой фабрике могут измениться безо всяких извещений.
Подозрения в платформенной цензуре в эти же дни оказались более обоснованными в Великобритании. Авиакомпания British Airways прекратила предлагать газету Financial Times пассажирам на своих рейсах, как пишут, якобы в отместку за негативные публикации. Так что СМИ зависят от рекламодателей, распространителей, властей, судей, а теперь вот еще и от тех, кто распространяет (или не распространяет) их контент.