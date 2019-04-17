Обидеть журналиста может каждый

В недавнем нашумевшем расследовании о Facebook журнал Wired приводит интересный факт. Спустя месяц после того, как журнал опубликовал на обложке портрет Цукерберга с синяками (фотошоп; портрет символизировал баталии соцсети с законодателями), трафик из соцсети на сайт журнала вдруг упал на 90 %. Редакция заподозрила, что Facebook так наказывает журнал за смелую обложку.

Журналистам не впервой получать «сдачу» от знаменитостей. Но чаще всего это происходит в суде. Вот нашумевшие истории только за последние несколько месяцев.

Оскароносный 67-летний актер Джефри Раш выиграл в начале апреля у австралийской газеты The Daily Telegraph иск о клевете. Газета написала, что актер якобы вел себя неподобающим образом по отношению к некой актрисе. Обвинения по нынешним временам страшные и могут стоить карьеры. Джефри Раш признался, что эти 11 месяцев между публикацией и приговором были самыми ужасными в его жизни. Кроме того, он не получал предложений о работе. Суд согласился с иском и газета теперь должна выплатить Рашу 850 000 австралийских долларов (более 600 000 американских долларов) за творческий простой и моральный ущерб.

77-летний сэр Клифф Ричард, певец и поп-звезда, выиграл в июле прошлого года в суде у BBC 210 000 британских фунтов. В 2014 году полиция проводила в его особняке мероприятия, связанные якобы с давним секс-скандалом. ВВС активно освещало мероприятия как реальное уголовное дело. Был задействован даже телевертолет. Но никаких обвинений против певца так и не было выдвинуто. Наоборот, он выдвинул обвинения против BBC в том, что агентство опубликовало имена и обстоятельства до всяких юридических обвинений, которых так и не было. Выиграв дело в суде, Клифф Ричард решил поддерживать лоббистскую группу Fair (Falsely Accused Individuals for Reform). Группа выступает за запрет называть имена обвиняемых в сексуальных домогательствах до тех пор, пока не выдвинуты официальные обвинения.