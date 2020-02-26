Конкурс «Женщина в современном мире»

Совет Европы в рамках проекта «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы», реализуемого совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации при финансовой поддержке Европейского Союза, в партнерстве и при информационной поддержке журнала «Журналист» проводит конкурс социальной рекламы, направленный на повышение осведомленности общества о проблемах, с которыми сталкиваются современные женщины.

Конкурс направлен на привлечение внимания к следующим темам:

1) участие женщин в общественной и политической жизни;

2) насилие в отношении женщин и семейно-бытовое насилие.

К участию приглашаются представители гражданского общества и средств массовой информации, в том числе, журналисты, дизайнеры, иллюстраторы, фотохудожники, студенты профильных учебных заведений, гражданские активисты.

Номинации

1) за лучшую статью об участии женщин в общественной и политической жизни;

2) за лучшую визуальную кампанию: социальную рекламу о насилии в отношении женщин (видео) / социальный плакат о насилии в отношении женщин.

Крайний срок подачи работ: работы принимаются до 1 апреля 2020 года.

Жюри: в состав жюри входят партнеры проекта, медиа-эксперты Совета Европы, медиа-эксперты журнала «Журналист».

Требования: Участие в конкурсе бесплатное.

Количество работ: не более двух работ от одного участника.

Допускается групповая работа.

К участию допускаются плакаты, видеоролики и статьи, созданные/написанные и уже опубликованные не ранее января 2019 года, не получившие наград в других конкурсах.

Учитывается гендерный аспект формулировок.

Призы

Работы, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Дипломами и годовыми подписками на журнал «Журналист». Награждение пройдет во время заключительной конференции проекта в апреле 2020 года (точная дата подтверждается).

Призовые работы будут размещены на сайтах партнеров проекта, на сайте журнала «Журналист» и в социальных сетях.

Работы, занявшие первые места (постер и статья), будут опубликованы в электронном и печатном номерах журнала «Журналист» (май 2020).

Отправляйте материалы на нашу почту info@jrnlst.ru с темой письма «Женщина в современном мире».