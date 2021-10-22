Как совместить работу и учебу на журфаке

Перед большинством студентов в определенный момент встает вопрос: начать работать во время учебы и зарабатывать на жизнь самостоятельно или не отвлекаться от учебы и оставаться на финансовом обеспечении у родителей.

Те, кто продлевает свое детство, лишает себя возможности получить опыт работы еще до выхода из вуза. А вторые часто не понимают, как всё совместить.

Мы поговорили с тремя студентами факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета о том, как это сделать, а также узнали, кем можно работать и как сохранять свой ресурс во время сильной загруженности.

Георгий Горностаев, студент 3-го курса

Я работаю в двух местах — автором на сайте Российской ПремьерЛиги и новостником на спортивном сайте «Чемпионат.com», но на «Чемпионате» я периодически исполняю роль корреспондента, сам беру большие интервью либо даю какие-либо комментарии. Я еще ни разу не сталкивался с выбором между работой и учебой. Если работа и учеба накладывались друг на друга, то я просил своих коллег меня подменить. Бывает так, что в одно время и рабочая смена, и пара, но дистанционное обучение в этом плане выручает, потому что можно совмещать.

Дарья Шкуратская, студентка 3-го курса

Я работаю в сфере SMM, и в данный момент у меня три проекта на ведении — туристическое агентство, свадебное агентство и изделия из гипса. Иногда между работой и учебой приходится выбирать, и, сказать честно, выбираю чаще всего именно работу. Были такие моменты, когда с преподавателями приходилось договариваться и объяснять ситуацию, что я задействована в крупных проектах и не могу присутствовать на паре, они всегда шли навстречу.

Мишель Голубева, студентка 3-го курса

Я работаю в 2,5 местах: официанткой в кофейне, администратором в танцевальной студии и подрабатываю тату-мастером. В данный момент мне не приходится выбирать между учебой и работой, поскольку я учусь на вечернем отделении и это позволяет мне в утреннее время работать, а вечером учиться.

«Я не выгораю, потому что зарабатываю деньги»

Некоторые студенты работают не в одном проекте или месте, а берут сразу же несколько дополнительных нагрузок, чтобы обеспечить себе жизнь. Одним из главных вопросов, который может возникнуть у студентов младших курсов, которые только думают искать работу или нет, — как учиться, работать и при этом не выгорать.

Велика вероятность, что в какой-то момент граница между работой и учебой сотрется. Вы начнете доделывать рабочие задания на парах, а писать рефераты и курсовые на работе. Этого надо избегать — качество работы ухудшится, а нагрузка возрастет.

Не беритесь за все сразу

Все успеть невозможно, но реально справиться с главными задачами, которые нужно ежедневно определять. Не пытайтесь одновременно работать и учиться — это только навредит, ведь силы заканчиваются быстро.

Оцените возможности и ресурсы

Оценив свои возможности и способности, вы сможете ставить себе реальные и преодолимые задачи и тем самым избавиться от чувства недовольства. Не требуйте от себя все сделать на отлично, учитесь говорить «нет» в случае, если на вас сваливают дополнительные обязанности

Договоритесь о гибком графике работы или учебы

«Самое важное — найти хорошего начальника, который будет понимать, что вы студент и у вас есть учеба», — Дарья Шкуратская.

Важно на начальном этапе договориться с начальством о свободных днях или дедлайнах.

Следите за своим эмоциональном состоянием

Тревожность, усталость и апатия показывают, что пора остановиться и отдохнуть. Если вы уже почувствовали упадок сил, один день отдыха не вернет вас в ресурс. На данном этапе важно проанализировать, что забирает ваши силы и подумать, как это исправить.

Совмещать работу с учебой реально, главное чувствовать себя на своем месте и не забрасывать учебу.