«С какой темой чаще звонят, та и главная». Как работают журналисты в регионах

— Полезно было получить высшее образование?

— Если честно, вообще не полезно. Люди работают без высшего образования, и они классные профессионалы. У многих не журналистское образование, но это не делает их хуже. Думаю, лучше бы я пошла на более широкое направление — на филологию или истфак. 4 года убивать на журфаке — только ради корочки.

Постичь многое можно только на практике, больше никак.

Про работу

— Как происходит процесс подготовки материалов?

— Продюсеры подбирают гостей, ищут темы, новости, договариваются со всеми и составляют расписание. Нас ставят на сюжеты. Каждый день в 18:00 мы узнаем, чем будем заниматься завтра.

Я всегда мечтала завести планер и заносить туда свои дела заранее, но с моим графиком это вообще невозможно.

— Есть дежурный корреспондент: человек весь день мониторит паблики — это кладезь инфоповодов. Например, если случается пожар, кто-то обязательно выложит видео — мы смотрим, где это, что происходит.

Выходные ставятся по-разному, ведь в субботу и воскресенье тоже происходят события. Мне это нравится, потому что главный страх моей жизни — сидеть с 9 до 17 в офисе, перебирать скрепки и пить чай.

Мне нужно, чтобы каждый день был не похож на другой.

— Насколько ваша работа эффективна?

— Мы снимали репортаж у жителей деревни Черный Яр — 25 километров от Архангельска — у них уже 8 лет перебои с водой. Там раньше находился военный городок и были очистные сооружения. Когда воинской части не стало, очистные сооружения убрали, и теперь воду подают напрямую из реки Северная Двина через насос. Понятно, какого она качества и цвета. Подают воду еще и с перебоями — люди не знают, будет у них сегодня вода или нет, когда ее дадут.

Мы дошли до этой станции, там два сотрудника — им говорят, когда воду подключать, а когда отключать. После нашего репортажа этой ситуацией заинтересовалась прокуратура и провела проверку. Организация, которая занимается водой, принадлежит министерству обороны, то есть это не частная компания, которую захотели — убрали. Что дальше — другой вопрос, потому что поставить очистные сооружения очень дорого.

Бывает и так, что после репортажей ничего не меняется. Острая тема для Архангельска — деревянные дома, которые сходят со свай. У нас большой деревянный жилфонд, а дома старые. Мы делаем об этом сюжеты.