ЖУРНАЛИСТ ищет в свою команду креативных сотрудников

Приветствуется опыт работы в СМИ.

Менеджер по продажам

Что делать:

• составлять коммерческие предложения;

• развивать и поддерживать клиентскую базу;

• проводить встречи и презентации для клиентов;

• вести полный цикл реализации продукции;

• продавать рекламные площади.

Бренд-менеджер

Что делать:

• продвигать бренд «Журналист»;

• вести Клуб Журналиста;

• организовывать и проводить маркетинговые мероприятия;

• привлекать деньги под проекты, искать партнеров и работать со спонсорами;

• разрабатывать идеи, концепции, готовить предложения и презентации.

SMM- менеджер

Что делать:

• разрабатывать SMM-стратегию;

• анализировать аудиторию;

• продвигать контент в VK, Instagram, Facebook.

З\п по итогам собеседования.

Писать: info@jrnlst.ru