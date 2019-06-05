Рубрика: 
Работа

ЖУРНАЛИСТ ищет в свою команду креативных сотрудников

Теги: 
работа
вакансия
Июн 5, 2019

Приветствуется опыт работы в СМИ.

 

Менеджер по продажам

Что делать:

•   составлять коммерческие предложения;

•   развивать и поддерживать клиентскую базу;

•   проводить встречи и презентации для клиентов;

•   вести полный цикл реализации продукции;

•   продавать рекламные площади.

 

Бренд-менеджер

Что делать:

•   продвигать бренд «Журналист»;

•   вести Клуб Журналиста;

•    организовывать и проводить маркетинговые мероприятия;

•    привлекать деньги под проекты, искать партнеров и работать со спонсорами;

•    разрабатывать идеи, концепции, готовить предложения и презентации.

 

SMM- менеджер

Что делать:

•   разрабатывать SMM-стратегию;

•   анализировать аудиторию;

•   продвигать контент в VK, Instagram, Facebook.

З\п по итогам собеседования.

Писать: info@jrnlst.ru

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