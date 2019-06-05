ЖУРНАЛИСТ ищет в свою команду креативных сотрудников

Приветствуется опыт работы в СМИ.
Менеджер по продажам
Что делать:
• составлять коммерческие предложения;
• развивать и поддерживать клиентскую базу;
• проводить встречи и презентации для клиентов;
• вести полный цикл реализации продукции;
• продавать рекламные площади.
Бренд-менеджер
Что делать:
• продвигать бренд «Журналист»;
• вести Клуб Журналиста;
• организовывать и проводить маркетинговые мероприятия;
• привлекать деньги под проекты, искать партнеров и работать со спонсорами;
• разрабатывать идеи, концепции, готовить предложения и презентации.
SMM- менеджер
Что делать:
• разрабатывать SMM-стратегию;
• анализировать аудиторию;
• продвигать контент в VK, Instagram, Facebook.
З\п по итогам собеседования.
Писать: info@jrnlst.ru