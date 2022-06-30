Журналисты «без опыта»: почему студентам журфака сложно устроиться на работу

Мотивация, творчество, бесстрашие и стремление — это объединяет молодых и энергичных студентов. В это время, когда молодым ребятам так и хочется что-то создавать, работать и достигать, у них есть желание направить все свои силы в нужное русло. Каждый ищет себя, выбирает интересующую сферу и пробует новое. В общем, время экспериментов и открытий.

Что касается студентов-журналистов, то у них все еще интереснее. Во время обучения узнаешь новые направления, пути развития — и все хочется попробовать на практике. Журналистам очень нужна практика. Получать теоретические знания в вузе — это хорошо, но не менее важно сразу практиковаться. А для этого студентам нужно идти и работать.

Все не так просто

Молодые студенты «горят» желанием найти работу в сфере журналистики, но это не так просто, как кажется. Журналистика — творческая сфера, в которой важны талант и природные данные, как жизненный, так и профессиональный опыт. А также очень важно наличие портфолио. Без него, увы, почти ничего не возможно. Тексты, видеоматериалы — все это хотят видеть работодатели. Но как его собрать, о чем писать, что снимать — многие студенты не понимают. Да и преподаватели не особо акцентируют на этом внимание, особенно на первых-вторых курсах. Очень здорово, конечно, знать, что заметку пишут по принципу «перевернутой пирамиды», но чтобы научиться ее писать — нужно писать. И не по одной заметке в год, а по десять в день. Тогда появится результат, тогда будет прогресс и знания закрепятся. Но писать по десять заметок можно в том случае, если работаешь новостником, и ты обязан делать это каждый день. А взять новостником студента не смогут, потому что у него недостаточно опыта. И где же тогда набирать этот опыт и учиться?

ЖУРНАЛИСТ поговорил со студентами и узнал у них, как же удается вырваться из «замкнутого» круга.

Студент, который не работает

Марина, студентка факультета журналистики, поделилась своим опытом. Рассказала о том, почему сейчас не работает в журналистской сфере, хотя и имеет большое желание.

— Марина, работаешь ли ты сейчас по специальности?

— Нет, не работаю. Но я в поиске, где можно было бы это сделать. Можно попробовать сейчас себя в дизайне. Это актуально довольно. Либо в фотографии. Но вузовского обучения не совсем достаточно, чтобы можно было после окончания пойти работать.

— А с какими сложностями при поиске работы ты столкнулась? Влияло ли как-то, что ты — студентка?

— Меня часто игнорировали на почте многие редакторы издательств, не отвечали не только на просьбы устроится, но и на просьбы попробовать себя в роли стажера. Причем я соблюдала определенные требования, которые были необходимы для издательств, чтобы подать заявление на стажировку. Прикладывала свои материалы, которые публиковала в журнале, где хоть и была автором, постоянным, но мне не платили. Я не знаю, влияло ли как-то на это то, что я студент. Видимо, да.

— Как думаешь, почему студенту журфака сложно сейчас устроиться куда-то на работу?

— Я думаю, это связано с тем, что система образования на журфаке устарела. Во многих вузах не учат тому, как необходимо осваивать программы для монтажа, для дизайна. Не рассказывают, куда пойти, чтобы могли отметить твои способности. Конечно, диплом сейчас не играет никакой роли, смотрят лишь на твои навыки, что ты умеешь, но проблема в том, что, даже если и есть возможность развивать навыки — приходится это делать самостоятельно, вуз, к сожалению, не дает этого.

Студент, который работает

Варвара, студентка факультета журналистики, рассказала, как у нее обстоят дела с работой в медиасфере.

— Варя, расскажи, где ты работаешь? Как устраивалась, и были ли какие-то сложности, связанные с тем, что ты студентка и у тебя нет/мало опыта?

— Я работаю в издательстве «Эксмо» PR-менеджером, пишу статьи для сайта библиотек на тему искусства. В «Эксмо» я пришла обычным стажером, спустя 4 месяца меня зачислили в штат. Считаю, что в нашей профессии важно огромное желание и работоспособность. Это стало решающим пунктом при приеме на стажировку. Проблем с этим не возникло.

— А до этого у тебя уже был опыт работы и портфолио?

— Портфолио состояло из газеты, главным редактором которой я была в школе, и стажировки в организации студенческих мероприятий «МедиаШУМ».

— Когда ты проходила стажировку в «Эксмо», она была неоплачиваемая?

— Да, стажировка была неоплачиваемая.

— Как думаешь, почему чаще всего стажерам не платят? Они ведь тоже выполняют какую-то работу, и деньги, особенно для молодых, очень хороший мотиватор.

— Тут все, конечно, зависит от статуса компании. Думаю, что компании считают, что дают уникальный опыт, который не сравнится с копейками, которые стажер мог бы получать. На деле, это монотонная работа, которая угнетает. Ты не получаешь серьезных задач и выполняешь поручения, которые стараются обходить стороной другие сотрудники.

— А как в таком режиме не выгореть и не потерять интерес к профессии?

— Это нужно принимать, как жизненный этап. Понимание того, что никто не возьмет тебя на работу без опыта работы, должно быть. Просто люди почему-то живут в параллельной реальности, где за все должны платить и каждого должны ценить.

— Варь, а какой один совет ты можешь дать начинающим журналистам для поиска работы? Что-то такое, что, возможно, помогло тебе.

— Помогает одно — желание двигаться! Если кто-то что-то не делает, значит, недостаточно желания. Закон жизни.

Таким образом, перед началом профессиональной карьеры в журналистике открывается несколько путей:

• Идти и работать стажером, но быть готовым к тому, что работа будет бесплатная. Но после этого, возможно, стажера примут в штат. А, возможно, и нет.

• Самостоятельно собирать портфолио, искать интересные и творческие проекты и участвовать в них. А потом использовать это, как опыт работы.

• Или же создавать что-то свое, придумывать проекты и реализовывать самостоятельно все свои идеи.

Выбор небольшой, но в каждой профессии людям приходится выбирать. И начинающие журналисты тоже должны решить, чем они пожертвуют: временем или деньгами.

Взгляд сверху

Главный редактор журнала «Art Muse» Ирина Пивкина поделилась мыслями о молодых специалистах.

— Ирина, расскажите, нужны ли сейчас молодые сотрудники-студенты редакциям? Или сейчас больше ценятся опытные кадры?

— Молодые журналисты — это всегда свежий ракурс на современный социальный контекст и интересы аудитории издания. Отсутствие опыта быстро нивелируется обучаемостью, высокой мотивацией, качественной коммуникацией и способностью работать в команде. Опыт нарабатывается практикой, для меня гораздо важнее, чтобы новый сотрудник понимал и принимал концепцию издания, имел дисциплину и ответственность.

— Что нужно сделать студенту-журналисту, чтобы устроиться к вам на работу?

— Обычно для начала мы просим прислать свои тексты. Затем, если написанный материал устраивает, проходим вместе путь редактирования, верстки, коррекции, — до итоговой публикации. Если результат совместной работы устраивает всех участников процесса, с радостью предлагаем присоединиться к постоянному коллективу авторов.

— А расскажите, почему чаще всего, студентам-стажерам не платят? Для молодых ребят деньги — это же отличная мотивация.

— В каждой редакции по-разному. У кого-то предусмотрен гонорар за опубликованный материал, оплачиваются поездки и командировочные, есть штатный фотограф и стилист. А кто-то работает с авторами без выплат, но, например, активно занимается поддержкой и продвижением своих авторов среди профессионального сообщества.

Так, редакции все же заинтересованы в молодых сотрудниках, но, какое-то время им придется работать на общественных началах. Этот этап можно пройти только тогда, когда студент четко понимает свою цель, знает, ради чего он это делает. Настрой и мотивация помогут двигаться дальше в профессии. Также редакциям важно посмотреть на студента, узнать получше его как человека и как работника, поэтому начинающих журналистов и берут на испытательные сроки и стажировки.

Но молодым специалистам все же советуем искать оплачиваемые стажировки, так как это похоже на полноценную работу: перед студентом — определенные задачи, он получает за это оплату и в его интересах выполнять работу более качественно. Его труд ценят, и он получает за работу вознаграждение, что еще больше мотивирует.

Главный редактор Ирина Пивкина дала начинающим журналистам совет: «Увлеченно писать и попробовать разные жанры журналистики. Не бояться задавать вопросы относительно правок и аргументировать свое мнение. Думаю, важно придерживаться правил деловой коммуникации и ответственно подходить к любым договоренностям».

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