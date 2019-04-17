Как работать с аудиторией: советы малой прессе

Журналиста гонораром не корми — дай в конкурсе принять участие. У каждого ведь текст хороший есть, залюбуешься. А вот когда на конкурс надо представлять работу с аудиторией — тут уже могут быть проблемы и вопросы. А разве надо с ней работать? А что к этому относится? Пока мы эти вопросы задаем (а иногда даже не задумываемся о них), читатели наши и убегают, сверкая пятками. В погоню за ними отправились на IV петербургском фестивале малой прессы.

ПОПАСТЬ В ЗАКЛАДКИ

Четвертый год подряд в Высшей школе журналистики СПбГУ мы собираем вместе журналистов муниципальных, районных и корпоративных газет, любя называя их «малой прессой». Только любя, в противовес «большой» прессе. Бюджеты их не сокращаются — каждый муниципалитет и завод считает нужным тратить деньги на свое издание. К народу эти газеты ближе всех — потому что почти не пишут о политике и звездах, а все больше о тех, кто рядом. Но при этом народ стремительно убегает и воспринимает этот сегмент чаще всего как предвыборные листки муниципальных депутатов. И депутаты постепенно начинают осознавать, что от увеличения тиража (а некоторые газеты до сих пор гордятся — мы еще больше переводим бумагу) результаты выборов не меняются. Ну не верит избиратель газете, в которой на каждой полосе депутат в галстуке — поздравляет, сажает деревья, умилительно смотрит на детей во время открытия детской площадки. В итоге получаем подъезды, где грудой лежат эти газеты. Редко кто их в квартиру унесет, если только в хозяйственных целях.

Но не все же 150 муниципальных и районных газет Петербурга (111 муниципалитетов, 18 районов, в некоторых районах по 2-3 газеты) выпускают макулатуру? Не все. Изредка попадаются бойкие издания с критикой (когда сами себе учредители). Самые хитрые на бюджетные деньги грамотно пиарят своих учредителей — спортивную площадку нужно ремонтировать, власти в курсе, через месяц всё починим. Самих чиновников прячем поглубже, а на первую полосу ставим простых людей. Молодая поросль журналистов (а в этот сегмент постепенно начали приходить молодые) даже умудряется на последнюю полосу ставить фотографии жителей округа из Instagram. Некоторые догадались, что группы в социальных сетях, которые создают жители, популярнее газет и даже пабликов этих газет. Самые бодрые начали то самое долгожданное — работать с аудиторией. Прошли времена, когда мы просто информировали. У читателей открыто в телефоне 10 вкладок — и вам нужно постараться, чтобы среди этих 10 была ссылка на ваше СМИ. Pdf-газеты никто не откроет (находятся редакции, которые до сих пор прикрепляют в паблике pdf и уверены, что это будут читать). Если набить свой сайт или группу в социальных сетях славословиями в адрес муниципальных депутатов — откроют такой сайт только депутаты. Если жители вашего района найдут у вас информацию про себя и своих соседей, что-то полезное, нужное, да хоть анонс ближайшего детского конкурса — то есть шанс, что ваше СМИ попадет в закладки.

ХОЧУ ИНФОГРАФИКУ И КОТИКОВ

Алгоритмы работы с читателем меняются, не все поспевают, многие прикрывают свое неумение аллергией — мол, у нас такая высокая миссия, а вы нам предлагаете думать, как организовать репост нашего репортажа. Но если мы используем слово «миссия», то почему бы и не предложить многочисленным группам «Подслушано в Купчино» сделать репост вашего материала, если там жители смогут найти полезную информацию о детских кружках района? А если вы это еще визуализируете и предложите инфографику, то цены вам не будет. Коллеги из газеты «Петербургский район» не просто дают список мест, где можно покататься на коньках или лыжах, а публикуют карту. Но некоторые морщатся — зачем такое публиковать в газете? А почему не публиковать, если это удобно и полезно для аудитории? Это еще и в социальных сетях надо распространить, с короткой и ясной подводкой, написанной на русском языке, а не на чиновничьем. Потому что в районной прессе до сих пор принято «согласно сообщению прокуратуры» и «в теплой дружеской атмосфере».