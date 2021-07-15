Как фрилансеру организовать рабочее место и себя

Попробовать работать за совершенно пустым столом. Ничего, кроме ноутбука (или блокнота с ручкой, если вы работаете без компьютера). Фрилансеры отмечают, что пустота вокруг помогает сконцентрироваться.

Познай то, что тебя отвлекает и убери раздражители

Поставь телефон на виброзвонок. Повесь на двери грозное объявление «Не входить, идет работа мозга». Все, что выбивает тебя из колеи продуктивности, минимизируем.

В пандемию некоторые фрилансеры переезжали на другие съемные квартиры, чтобы выделить себе кабинет для работы. Кто-то пошел в коворкинги, кто-то присмотрел себе столик в любимом кафе.

Есть единственный способ оценить, насколько грамотно фрилансер подошел к задаче организации пространства — его/ее продуктивность. Если нервы и время фрилансера тратятся на успокаивание шумящих родственников, борьбу с неудобным стулом, сопротивление манящему холодильнику, толку от такой домашней работы будет мало.

Пока ты ходишь на работу в редакцию или офис, многое ты принимаешь как должное. Есть столы и стулья, свет, тепло, интернет. Кафе или столовая для обеда выбраны, чай с печеньками — в тумбочке. Выходя в свободное плавание, нужно не просто определить, какие свои навыки ты будешь продавать и почем. Ты сразу становишься своим собственным продюсером, менеджером и завхозом. Между этим нужно еще успевать работать. Не все фрилансеры к этому готовы.

Давайте посмотрим, какие задачи нужно решать фрилансеру

1. Сам себе отдел продаж. Фрилансер сам ищет заказчиков, ведет с ними переговоры, подписывает договоры, контролирует корректность перечислений, ругается с заказчиками, не выполняющими договоренности.

2. Сам себе менеджер. Фрилансер сам формулирует задачи, распределяет время, необходимое для выполнения, сам расставляет приоритеты, меняет порядок, тушит форс-мажоры, следит за продуктивностью и работоспособностью. Решает, на что жить, когда заказов нет, фрилансер тоже сам. Никто не платит фрилансеру стабильную зарплату по ведомости.

3. Сам себе завхоз. Все нужные канцелярские товары, бумага для принтера, да и сам принтер, папки, картотеки, провода, настольные лампы и прочие степлеры теперь — ответственность самого фрилансера.

4. Сам себе дизайнер интерьеров. Фрилансеру нужно найти в своем доме место для обустройства рабочей зоны. Да, некоторым приходится переклеивать обои или заводить дома ширмы.

5. Сам себе сисадмин. Обслуживание своего компьютерного парка, своевременные обновления, покупка нужных программ и онлайн-сервисов лежат на плечах фрилансера.

Хорошие фрилансеры именно из-за этих пяти дополнительных обязанностей быстро начинают учиться самоорганизации и тайм-менеджменту. Получает фрилансер по результату сделанного. Подводную часть айсберга — организацию работы — никто из заказчиков не видит. Для них важно соблюдение дедлайнов, качество созданного контента и внятность рабочей коммуникации.

3 инструмента, без которых фрилансер долго не проживет

1. Онлайн-календарь, синхронизированный на всех девайсах. Все встречи, дедлайны, интервью, срок оплаты интернета и подписки на Canva заносятся в календарь. Тем самым экономится много мозговой энергии — не надо все это держать в голове и нервничать, что что-то забудешь. Если у фрилансера много проектов, то полезным бывает и бумажный календарь на несколько месяцев вперед. Наглядность и обзор у настенного календаря выше. Но электронный умеет присылать напоминания.

2. Трекер задач (Trello, Asana, Todoist, Wrike и другие планировщики). Также можно и бумажный трекер на стене организовать, если в основном работаете в одном месте.

3. Электронная база контактов. Можно воспользоваться CRM-сервисами, но можно и с помощью Google Таблиц справиться. Важно, что ваша личная база спикеров, экспертов, комментаторов была в порядке.

Основной вызов, который стоит перед фрилансером — научиться организовывать себя. Второй вызов — договориться с теми, кто тоже живет в этом доме о ненарушении границ и уважении рабочего пространства. И вызов третий. После того, как рабочее место (офлайн и онлайн) организовано, нужно выдавать реально хороший результат.

Потому что после этого сваливать вину на окружающее пространство (мешали, отвлекали, требовали внимания, потерял, не заметил, забыл, не подумал и пр.) не получится.