Как фрилансеру организовать рабочее место и себя

Рассказываем о проблемах фрилансеров и том, как их решить
Познай себя
Это первое, с чем сталкивается фрилансер, задумываясь об организации своего рабочего места.
В редакции или офисе у тебя небольшое пространство выбора. Столы и стулья стоят так, как их поставили, стены вокруг такого цвета, как покрасили. Сотрудники гибко подстраиваются под ту данность, которая существует в ньюсрумах. Мало кому есть дело, как каждый в редакции привык концентрироваться, как и чем вдохновляться, как отдыхать. Редакция притирается друг к другу, создавая особый микроклимат и согласованность действий.
Фрилансеру для продуктивной работы нужно научиться слушать себя и организовывать пространство так, как лучше всего для него самого. Кому-то нужно сидеть глазами в окно, кому-то спиной к стене. Кому-то удобнее работать стоя, кому-то отлично работается на диване. Кого-то кот отвлекает, кто-то без поглаживания кота ни одного заголовка не напишет. Никто, кроме тебя не знает, что именно повышает твою продуктивность.
Как это узнать? Экспериментами, анализом результатов и новыми экспериментами.
Попробовать ходить полчаса вокруг дома, проговаривая текст статьи или разговаривая в уме с героем интервью. Многие фрилансеры говорят, что в движении приходят в голову интересные вопросы и драматургические ходы.
Попробовать работать каждую неделю в новом месте. Смена картинки вокруг стимулирует мозг.
Попробовать работать за совершенно пустым столом. Ничего, кроме ноутбука (или блокнота с ручкой, если вы работаете без компьютера). Фрилансеры отмечают, что пустота вокруг помогает сконцентрироваться.
Познай то, что тебя отвлекает и убери раздражители
Поставь телефон на виброзвонок. Повесь на двери грозное объявление «Не входить, идет работа мозга». Все, что выбивает тебя из колеи продуктивности, минимизируем.
В пандемию некоторые фрилансеры переезжали на другие съемные квартиры, чтобы выделить себе кабинет для работы. Кто-то пошел в коворкинги, кто-то присмотрел себе столик в любимом кафе.
Есть единственный способ оценить, насколько грамотно фрилансер подошел к задаче организации пространства — его/ее продуктивность. Если нервы и время фрилансера тратятся на успокаивание шумящих родственников, борьбу с неудобным стулом, сопротивление манящему холодильнику, толку от такой домашней работы будет мало.
Пока ты ходишь на работу в редакцию или офис, многое ты принимаешь как должное. Есть столы и стулья, свет, тепло, интернет. Кафе или столовая для обеда выбраны, чай с печеньками — в тумбочке. Выходя в свободное плавание, нужно не просто определить, какие свои навыки ты будешь продавать и почем. Ты сразу становишься своим собственным продюсером, менеджером и завхозом. Между этим нужно еще успевать работать. Не все фрилансеры к этому готовы.
Давайте посмотрим, какие задачи нужно решать фрилансеру
1. Сам себе отдел продаж. Фрилансер сам ищет заказчиков, ведет с ними переговоры, подписывает договоры, контролирует корректность перечислений, ругается с заказчиками, не выполняющими договоренности.
2. Сам себе менеджер. Фрилансер сам формулирует задачи, распределяет время, необходимое для выполнения, сам расставляет приоритеты, меняет порядок, тушит форс-мажоры, следит за продуктивностью и работоспособностью. Решает, на что жить, когда заказов нет, фрилансер тоже сам. Никто не платит фрилансеру стабильную зарплату по ведомости.
3. Сам себе завхоз. Все нужные канцелярские товары, бумага для принтера, да и сам принтер, папки, картотеки, провода, настольные лампы и прочие степлеры теперь — ответственность самого фрилансера.
4. Сам себе дизайнер интерьеров. Фрилансеру нужно найти в своем доме место для обустройства рабочей зоны. Да, некоторым приходится переклеивать обои или заводить дома ширмы.
5. Сам себе сисадмин. Обслуживание своего компьютерного парка, своевременные обновления, покупка нужных программ и онлайн-сервисов лежат на плечах фрилансера.
Хорошие фрилансеры именно из-за этих пяти дополнительных обязанностей быстро начинают учиться самоорганизации и тайм-менеджменту. Получает фрилансер по результату сделанного. Подводную часть айсберга — организацию работы — никто из заказчиков не видит. Для них важно соблюдение дедлайнов, качество созданного контента и внятность рабочей коммуникации.
3 инструмента, без которых фрилансер долго не проживет
1. Онлайн-календарь, синхронизированный на всех девайсах. Все встречи, дедлайны, интервью, срок оплаты интернета и подписки на Canva заносятся в календарь. Тем самым экономится много мозговой энергии — не надо все это держать в голове и нервничать, что что-то забудешь. Если у фрилансера много проектов, то полезным бывает и бумажный календарь на несколько месяцев вперед. Наглядность и обзор у настенного календаря выше. Но электронный умеет присылать напоминания.
2. Трекер задач (Trello, Asana, Todoist, Wrike и другие планировщики). Также можно и бумажный трекер на стене организовать, если в основном работаете в одном месте.
3. Электронная база контактов. Можно воспользоваться CRM-сервисами, но можно и с помощью Google Таблиц справиться. Важно, что ваша личная база спикеров, экспертов, комментаторов была в порядке.
Основной вызов, который стоит перед фрилансером — научиться организовывать себя. Второй вызов — договориться с теми, кто тоже живет в этом доме о ненарушении границ и уважении рабочего пространства. И вызов третий. После того, как рабочее место (офлайн и онлайн) организовано, нужно выдавать реально хороший результат.
Потому что после этого сваливать вину на окружающее пространство (мешали, отвлекали, требовали внимания, потерял, не заметил, забыл, не подумал и пр.) не получится.