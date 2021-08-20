ЖУРНАЛИСТ проведет семинары об особенностях работы цифровых медиа и их монетизации. 25-27 августа

25—27 августа в отеле «Турист» пройдут семинары ЖУРНАЛИСТА. Для онлайн-гостей будет доступна бесплатная трансляция на нашем YouTube-канале
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ DIGITAL МЕДИАРЕСУРСОВ,
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ МОНЕТИЗАЦИИ»
Стоимость участия в одном дне — 1200 руб.
Стоимость участия во всех днях — 3100 руб.
Участие для членов Клуба Журналиста бесплатное.
Трансляция мероприятия бесплатна.
Регистрация на очное участие в мероприятиях будет доступна в понедельник, 23 августа.
25 августа
10.30 — Регистрация участников.
11.00 — 15.00 — ЖИЗНЬ МЕДИА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ЦИФРОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Модератор: Любовь Петрова, главный редактор журнала «Журналист»
СОЦСЕТИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА: КАК ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ НА МНОГИХ ПЛАТФОРМАХ
Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист», преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
• Чего хотят от нас алгоритмы
• Можно ли получать трафик на сайт из соцсетей
• Продуктовый подход к соцсетям
• Тон общения с подписчиками
• Нативные форматы и принципы переупаковки журналистского контента для соцсетей
• Переход от вещания к построению сообщества в соцсетях
12.30 — 13.00 — Кофе-пауза
13.00 — 15.00 — ФОРМАТЫ И СПЕЦПРОЕКТЫ В ЦИФРОВЫХ МЕДИА
Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO:
• форматы упаковки редакционного контента;
• дистрибуция контента
• как продвигать свои площадки;
• как на этом заработать.
15.00 — 16.00 — Кофе-брейк
16.00 — 16.30 — Подведение итогов, ответы на вопросы
26 августа
10.30 — Регистрация участников
11.00 — 12.30 — ОНЛАЙН-ФОРМАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
Модератор: Любовь Петрова, главный редактор журнала «Журналист»
12.30 — 13.00 — Кофе-пауза
13.00 — 17.00 — РАБОТА СМИ В TELEGRAM И ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РАБОТЫ В СОЦСЕТЯХ
Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»
ТРАДИЦИОННАЯ ГАЗЕТА: КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ПЛАТФОРМАХ И МЕССЕНДЖЕРАХ
Евгений Зиновьев, главный редактор газеты «Ревдинский рабочий» (г. Ревда, Свердловская область)
15.00 — 15.30 — Кофе-брейк
17.00 — Подведение итогов, ответы на вопросы
27 августа
10.30 — Регистрация участников.
КАК МОНЕТИЗИРОВАТЬ СОЦСЕТИ И СТАТЬ УСПЕШНЕЕ
Модератор: Любовь Петрова, главный редактор журнала «Журналист»
11.00 — 13.00 — Деньги есть? А если найду?!
Оценка возможностей и стратегии привлечения средств для монетизации контента.
Александра Литвинова, старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, автор журнала «Журналист»
12.30 — 13.00 — Кофе-брейк
13.30 — 15.00 — Успешные digital проекты
15.00 — Подведение итогов, ответы на вопросы
Вопросы и справки: +7 (499) 152-19-07, info@jrnlst.ru