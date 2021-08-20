Мероприятия

ЖУРНАЛИСТ проведет семинары об особенностях работы цифровых медиа и их монетизации. 25-27 августа

25—27 августа в отеле «Турист» пройдут семинары ЖУРНАЛИСТА. Для онлайн-гостей будет доступна бесплатная трансляция на нашем YouTube-канале 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

 «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ DIGITAL МЕДИАРЕСУРСОВ,

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ МОНЕТИЗАЦИИ»

 

Стоимость участия в одном дне — 1200 руб.

Стоимость участия во всех днях — 3100 руб.

Участие для членов Клуба Журналиста бесплатное.

Трансляция мероприятия бесплатна. 

Регистрация на очное участие в мероприятиях будет доступна в понедельник, 23 августа.

 

25 августа

10.30  — Регистрация участников. 

11.00 — 15.00 — ЖИЗНЬ МЕДИА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ЦИФРОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Модератор: Любовь Петрова, главный редактор журнала «Журналист»

СОЦСЕТИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА: КАК ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ НА МНОГИХ ПЛАТФОРМАХ

Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист», преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)

•   Чего хотят от нас алгоритмы

•   Можно ли получать трафик на сайт из соцсетей

•   Продуктовый подход к соцсетям

•   Тон общения с подписчиками

•   Нативные форматы и принципы переупаковки журналистского контента для соцсетей

•   Переход от вещания к построению сообщества в соцсетях

12.30 — 13.00 — Кофе-пауза

13.00 — 15.00 — ФОРМАТЫ И СПЕЦПРОЕКТЫ В ЦИФРОВЫХ МЕДИА

Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO:

•   форматы упаковки редакционного контента;

•   дистрибуция контента

•   как продвигать свои площадки;

•   как на этом заработать.

15.00 — 16.00 — Кофе-брейк

16.00 — 16.30 — Подведение итогов, ответы на вопросы

 

26 августа

10.30 — Регистрация участников

11.00 — 12.30 — ОНЛАЙН-ФОРМАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Модератор: Любовь Петрова, главный редактор журнала «Журналист»

12.30 — 13.00 — Кофе-пауза

13.00 — 17.00 — РАБОТА СМИ В  TELEGRAM И ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РАБОТЫ В СОЦСЕТЯХ

Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»

ТРАДИЦИОННАЯ ГАЗЕТА: КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ПЛАТФОРМАХ И МЕССЕНДЖЕРАХ

Евгений Зиновьев, главный редактор газеты «Ревдинский рабочий» (г. Ревда, Свердловская область)

15.00 — 15.30 — Кофе-брейк

17.00 — Подведение итогов, ответы на вопросы

 

27 августа

10.30 — Регистрация участников. 

КАК МОНЕТИЗИРОВАТЬ СОЦСЕТИ И СТАТЬ УСПЕШНЕЕ

Модератор: Любовь Петрова, главный редактор журнала «Журналист»

11.00 — 13.00 — Деньги есть? А если найду?!

Оценка возможностей и стратегии привлечения средств для монетизации контента.

Александра Литвинова, старший преподаватель кафедры  цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, автор журнала «Журналист»

12.30 — 13.00 — Кофе-брейк

13.30 — 15.00 — Успешные digital проекты

15.00 — Подведение итогов, ответы на вопросы

 

Вопросы и справки: +7 (499) 152-19-07, info@jrnlst.ru

Иллюстрация: shutterstock.com
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Мероприятия

ЖУРНАЛИСТ проведет семинары об особенностях работы цифровых медиа и их...
25—27 августа в отеле «Турист» пройдут семинары ЖУРНАЛИСТА.

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