Подписка и рассылка командуют парадом

«Одним из важнейших элементов нашей стратегии получения доходов остается сайт», — говорит Мики Толивер Кинг, вице-президент по маркетингу The Washington Post. Что нужно делать, чтобы заставить читателей вернуться? Каким образом расширить возможности для подписки? Вот два вопроса, которым редакция уделяет в последние годы очень много времени.

Сегодня почти 60 % новых подписчиков The Post приходят с сайта газеты, отмечает Кинг. Летом 2017 года издание объявило, что у него более миллиона платных подписчиков и это число продолжает расти. Причем не только в Вашингтоне и его окрестностях, но и по всей стране, а также за рубежом.

Международную репутацию The Post завоевала еще во времена «Уотергейта», но, пока создатель Amazon Джефф Безос не купил компанию в 2013 году, тематика и аудитория газеты продолжали оставаться в основном местными. «Эта перемена стала на самом деле краеугольным камнем нашей цифровой стратегии, — полагает Кинг. — Мы больше не считаем себя местной газетой, мы считаем себя одной из ведущих мировых газет».

И результат налицо: сегодня, по ее словам, 93 % их подписчиков живут за пределами Вашингтона.

ЛЮДЯМ ЭТО НРАВИТСЯ

По словам Кинг, в первой половине 2018 года The Post привлекала в среднем 88 миллионов уникальных пользователей в месяц. «Это на 84 % больше, чем в предыдущие три года», — говорит она.

Для компании такой рост сюрпризом не стал. «Просто нужно понять, чем на самом деле известно ваше издание, что на самом деле ценят в нем большинство ваших читателей, и уделить этому первостепенное внимание», — советует Кинг.