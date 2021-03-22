Издание The Wall Street Journal переосмыслило общение с аудиторией

После пандемии COVID-19 СМИ уже не будут прежними. В этом абсолютно уверен генеральный директор Dow Jones Альмар Латур, который поделился с участниками вебинара INMA своими аргументами и объяснил, почему он считает The Wall Street Journal самой авторитетной газетой в США

Альмар Латур стал генеральным директором Dow Jones в самый разгар экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Следом США накрыла волна беспорядков, и состоялись президентские выборы. «Первое, что поразило меня на новой работе, — это стойкость наших сотрудников, — сказал Латур. — Думаю, именно на фоне этих событий мы вдруг вспомнили, насколько важна профессия журналиста и в чем заключается наша ключевая миссия».

Адресная помощь

Латур издает известную во всем мире деловую газету The Wall Street Journal. По его мнению, это сложное время позволило ей скорректировать свою миссию и стать в первую очередь ориентиром для тех читателей, которые вынуждены принимать важные экономические и финансовые решения. А для этого было необходимо переосмыслить общение с аудиторией.

Латур отметил, что в последние месяцы получение отзывов от читателей и обеспечение правильного использования данных стали важнее, чем когда-либо. В качестве примера он рассказал об инициативе, которую разработал сам. Компания подробно проинтервьюировала более ста успешных бизнесменов, чтобы понять, чем конкретно журналисты могут помочь им в принятии наилучших решений в это непростое время.

«Мы придумали много разных способов для получения обратной связи: часто мы используем опросы, которые помогают нам выяснить, насколько полезна публикуемая нами информация для читателей, — добавил Латур. — В конечном счете это основы нашей работы, которые напоминают нам о том, что цель журналистов — помогать своим читателям».

Не сбавлять обороты

По словам Латура, главная ошибка — бездействие: «Хотя пандемия сильно повлияла на наш образ жизни, наше время и финансы, это вовсе не значит, что на этот период нам стоит отказаться от многих вещей, заморозить свои бюджеты и просто ждать окончания пандемии».

«В последние месяцы мы реализовали гораздо больше инициатив, чем когда-либо, — сказал он. — Мы были вынуждены проявлять творческий подход, вводить новшества и подходить к обыденным вещам совершенно иначе». Одним из таких новшеств, которое принесло немалый доход The Wall Street Journal, стал переход от офлайн-мероприятий к онлайн-мероприятиям.

Сейчас многие люди гадают, как будет выглядеть мир после COVID-19, когда их жизнь снова обретет стабильность. Латур же уверен в том, что мы уже достигли некоторого уровня стабильности, поскольку, как он справедливо заметил, изменения в мире происходили и ранее, однако каждый раз мы учились перестраиваться: «Мы постоянно меняемся, просто сейчас этот процесс происходит чуточку быстрее. Но даже сейчас мы живем в определенном темпе, к которому уже привыкли за период пандемии. И это не так уж плохо. Пандемия позволила нам по-новому взглянуть на многие вещи».

Безопасность сотрудников стоит на первом месте для медиакомпании, поэтому практически вся команда вела работу из дома. «Формат удаленной работы никак не повлиял на ее качество. Сотрудники нашей компании действительно выложились на все сто. Важно понимать, что есть время для работы, а есть время для личной жизни, и их не стоит смешивать», — сказал Латур.

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