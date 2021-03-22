Издание The Wall Street Journal переосмыслило общение с аудиторией

О ключевых изменениях в работе издания — генеральный директор Dow Jones Альмар Латур
После пандемии COVID-19 СМИ уже не будут прежними. В этом абсолютно уверен генеральный директор Dow Jones Альмар Латур, который поделился с участниками вебинара INMA своими аргументами и объяснил, почему он считает The Wall Street Journal самой авторитетной газетой в США
Альмар Латур стал генеральным директором Dow Jones в самый разгар экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Следом США накрыла волна беспорядков, и состоялись президентские выборы. «Первое, что поразило меня на новой работе, — это стойкость наших сотрудников, — сказал Латур. — Думаю, именно на фоне этих событий мы вдруг вспомнили, насколько важна профессия журналиста и в чем заключается наша ключевая миссия».
Адресная помощь
Латур издает известную во всем мире деловую газету The Wall Street Journal. По его мнению, это сложное время позволило ей скорректировать свою миссию и стать в первую очередь ориентиром для тех читателей, которые вынуждены принимать важные экономические и финансовые решения. А для этого было необходимо переосмыслить общение с аудиторией.
Латур отметил, что в последние месяцы получение отзывов от читателей и обеспечение правильного использования данных стали важнее, чем когда-либо. В качестве примера он рассказал об инициативе, которую разработал сам. Компания подробно проинтервьюировала более ста успешных бизнесменов, чтобы понять, чем конкретно журналисты могут помочь им в принятии наилучших решений в это непростое время.
«Мы придумали много разных способов для получения обратной связи: часто мы используем опросы, которые помогают нам выяснить, насколько полезна публикуемая нами информация для читателей, — добавил Латур. — В конечном счете это основы нашей работы, которые напоминают нам о том, что цель журналистов — помогать своим читателям».
Не сбавлять обороты
По словам Латура, главная ошибка — бездействие: «Хотя пандемия сильно повлияла на наш образ жизни, наше время и финансы, это вовсе не значит, что на этот период нам стоит отказаться от многих вещей, заморозить свои бюджеты и просто ждать окончания пандемии».
«В последние месяцы мы реализовали гораздо больше инициатив, чем когда-либо, — сказал он. — Мы были вынуждены проявлять творческий подход, вводить новшества и подходить к обыденным вещам совершенно иначе». Одним из таких новшеств, которое принесло немалый доход The Wall Street Journal, стал переход от офлайн-мероприятий к онлайн-мероприятиям.
Сейчас многие люди гадают, как будет выглядеть мир после COVID-19, когда их жизнь снова обретет стабильность. Латур же уверен в том, что мы уже достигли некоторого уровня стабильности, поскольку, как он справедливо заметил, изменения в мире происходили и ранее, однако каждый раз мы учились перестраиваться: «Мы постоянно меняемся, просто сейчас этот процесс происходит чуточку быстрее. Но даже сейчас мы живем в определенном темпе, к которому уже привыкли за период пандемии. И это не так уж плохо. Пандемия позволила нам по-новому взглянуть на многие вещи».
Безопасность сотрудников стоит на первом месте для медиакомпании, поэтому практически вся команда вела работу из дома. «Формат удаленной работы никак не повлиял на ее качество. Сотрудники нашей компании действительно выложились на все сто. Важно понимать, что есть время для работы, а есть время для личной жизни, и их не стоит смешивать», — сказал Латур.
Невероятный рост подписчиков
Глава Dow Jones сообщил, что за последний год компания заметила рекордный рост новых онлайн-подписчиков: «Общее количество подписчиков на печатную и цифровую версии The Wall Street Journal перевалило за три миллиона. Такого прежде никогда не было!» Если рассматривать издательский дом в целом (включая The Wall Street Journal, а также Barron’s, MarketWatch и другие издания), согласно внутренним данным компании, число подписчиков составляет четыре миллиона.
«Наш доход от цифры превышает миллиард долларов США, — с гордостью сказал Латур. — Это действительно крайне важный момент для Dow Jones и The Wall Street Journal». Во многом такой рост числа подписчиков, по его мнению, может являться результатом модернизации цифровых платформ. За последние девять месяцев компания усиленно работала над своими сайтами и приложениями.
Однако этот процесс был запущен еще до пандемии COVID-19. Благодаря вовремя принятым мерам издательство смогло подготовиться к резкому росту аудитории, который произошел с началом пандемии. После этого редакции начали работать уже над качеством контента. Они проводили немало исследований, чтобы понять, какой контент интересует их аудиторию.
«Для нас это была потрясающая история — увидеть такой рост подписчиков», — еще раз подчеркнул Латур, но добавил, что компания ставит перед собой амбициозную цель увеличить имеющееся число подписчиков в два раза. По его словам, это более чем реально, так как только в США потенциально онлайн-подписчиками The Wall Street Journal могут стать еще 10 миллионов человек.
Спасительный B2B
Хотя подписка является очень важной частью бизнес-модели Dow Jones, это далеко не единственный источник доходов компании. По словам Латура, диверсификация играет тут не последнюю роль. Так, например, немалая часть дохода поступает от B2B и дохода от рекламы: «Это помогает нам сохранять баланс во время кризиса».
Лучше всего Dow Jones представлен в B2B-секторе, данные рекламные кампании приносят наибольший доход и отдачу. «Сейчас очень многие компании проводят масштабную цифровизацию своего бизнеса, и им важно понимать, насколько эффективны новые каналы коммуникации со своими клиентами, — пояснил Латур. — Вот тут-то и пригодится опыт таких изданий, как The Wall Street Journal, чтобы помочь грамотно выстроить коммуникацию».
Выход на платформы
Сейчас издания Dow Jones стараются как можно шире представить свой контент на таких крупных цифровых платформах, как Google и Facebook. В компании убеждены, что именно там можно найти новую аудиторию, увеличить ее заинтересованность в их контенте: «Мы довольны тем, как работают наши собственные онлайн-ресурсы. Там у нас хороший отклик среди аудитории, много подписок. Но если к этому приплюсовать наше присутствие на таких платформах, как Apple News, то охват будет просто фантастическим».
Латур добавил, что тот же Apple News может предложить охват в несколько миллионов человек, многие из которых не были читателями The Wall Street Journal.
При этом он напомнил, что у таких платформ есть как преимущества, так и недостатки: «Тут важно понять, как стоит работать с платформой, чтобы она была эффективна именно для вас. Сейчас мы очень много инвестируем в работу с этими платформами, поэтому скоро ждем результата».
Держаться золотой середины
«Мы очень гордимся редакцией The Wall Street Journal. У нас есть отдел новостей и отдел экспертных мнений, которые работают независимо друг от друга и независимо от каких-либо бизнес-компаний и структур», — сказал Латур. Редакторы и журналисты имеют высокий уровень подготовки, богатый опыт, а также соблюдают внутренний кодекс поведения Dow Jones. Это гарантирует объективность текстов, публикуемых в издании.
Латур подчеркнул, что в изданиях Dow Jones постоянно собирают фидбэк от своих читателей касаемо качества публикуемых материалов. Так они видят, каким способом им можно улучшить свой контент.
«Пожалуй, наш самый главный принцип — держаться золотой середины, — отметил Латур. — Контент, в особенности крупные материалы, не должен склоняться в ту или иную сторону. Поэтому наша задача — держать свой курс, предоставляя только правдивую информацию. Вот почему The Wall Street Journal — самая авторитетная газета в США».
Совет руководителю
Латур считает, что самым важным умением современного руководителя СМИ является умение слушать: «Мы учитываем мнение всех, кто задействован в нашей работе: сотрудников, редакторов, читателей. Только так мы можем убедиться в их потребностях, в качестве нашего контента. Только получая отзывы о своей работе и принимая их во внимание, вы можете стать лучше».
«Когда вы получаете обратную связь, то понимаете, в том ли направлении идет ваша компания или нет, — пояснил Латур. — Сделайте это неким постоянным процессом, чтобы определить дальнейшую стратегию развития вашей компании. Это помогло нам, и это поможет вам».
В завершение вебинара он напомнил, что большие перемены начинаются с маленьких шагов: «И мы понимаем, что цифровизация СМИ, переход в онлайн-пространство — все это и есть шаги, которые в итоге приведут нас к большим изменениям в мире СМИ. В конце концов, все эти изменения происходят из-за меняющихся потребностей читателей. Поэтому задайте себе вопрос: какова ваша цель? Наша цель — предоставлять людям качественную и проверенную информацию, которая помогает людям во всем мире принимать важные финансовые решения. А в чем ваш конек?»