Как проводить мероприятия в гибридном формате: опыт WSJ

Им пришлось изучить опыт проведения таких мероприятий, к которым бы они никогда ранее не обратились. Например, драфт Национальной футбольной лиги, республиканские и демократические национальные съезды, церемонии вручения наград премий «Оскар» и «Эмми», Неделя моды и др.

«Мы извлекли уроки не только из этих мероприятий, но также из работы различных платформ, начиная от сайтов знакомств и заканчивая игровыми стримингами, — рассказывает Гилмор. — Мы просмотрели более 90 различных платформ виртуальных мероприятий, чтобы определить, кто может стать подходящим партнером для нас».

WSJ не хотела создавать свою собственную платформу виртуальных мероприятий, равно как и не хотела транслировать эти мероприятия только на сайте одного партнера, поскольку каждое мероприятие имело свою собственную целевую аудиторию.

«Мы очень давно решили, что для вовлечения аудитории необходимо ее прямое взаимодействие с вашим продуктом. И чтобы у аудитории оставались действительно хорошие впечатления от вашего продукта, важно увеличивать количество затрат на этот продукт, — отмечает Гилмор. — А значит, для создания такого продукта нужны технически подкованные специалисты, которые могли бы действительно создать что-то потрясающее».

Event-команда набрала более 670 спикеров для новых онлайн-мероприятий. В компании обнаружили, что участники подтягивались из самых различных регионов. А иногда аудитория приходила там, где ранее не велась никакая рекламная кампания.

Итоговые цифры впечатляли. За весь 2019 год общее количество посетителей офлайн-мероприятий WSJ составило порядка 9000. Но только за первый квартал 2020 года благодаря переходу мероприятий в виртуальный формат в них приняли участие более 20 000 человек.

Уроки из «Будущего»

The Future of Everything Festival, проходивший с 11 по 13 мая 2021 года, спустя год после перехода всех мероприятий в онлайн-формат, стал крупнейшим мероприятием WSJ на сегодняшний день. В нем приняли участие более 50 000 зарегистрированных пользователей из 115 стран, 131 докладчик и модератор. По словам Дойл, только на отладку технической составляющей ушло более 120 часов.