Как проводить мероприятия в гибридном формате: опыт WSJ

До марта 2020 года подавляющая часть event-бизнеса The Wall Street Journal (WSJ) проходила в формате очных встреч. Конечно, все мероприятия транслировались в интернете, но их участники встречались лично. Все изменилось с пандемией COVID-19 и последовавшим за ней локдауном. WSJ, как и другие новостные издания, должна была быстро осуществить переход на виртуальные мероприятия.

«Как один из столпов качественной журналистики в Соединенных Штатах, мы стремимся донести лишь актуальные и проверенные новости до аудитории как в США, так и во всем мире. Наша основная задача — это не просто предоставлять «сухие» новостные сводки, но давать что-то действительно впечатляющее и запоминающееся нашей аудитории», — заявляет руководитель event-направления WSJ Ли Гилмор. Именно поэтому при введении дистанционного формата в компании руководствовались не только получением дохода, но и желанием расширить общий охват аудитории, привлечь новую целевую аудиторию, повысить лояльность к бренду. По словам Гилмор, основной целью команды была именно связка проводимых мероприятий и бренда WSJ в единое целое.

Габи Дойл, директор по стратегическим инициативам WSJ, подчеркивает, что мероприятия составляют ключевую часть стратегии практически для каждого издания агентства Dow Jones: от WSJ до Barron’s, MarketWatch и др. «В марте 2020 года у нас был запланирован WSJ Health Forum, который пришлось переводить в онлайн-формат всего за девять дней до его проведения, — вспоминает она. — Нам пришлось пересматривать спонсорские пакеты, менять фокус самого мероприятия. Мы строили самолет, когда уже полетели на нем».

Пандемия изменила весь мир. И в WSJ поняли, что если они хотят оставаться в повестке, да еще и не терять свой доход, то им срочно нужно измениться. Но помимо проблем, связанных с такими резкими переменами, команда осознала, что более доступный виртуальный формат имеет свои преимущества и открывает новые возможности. В компании уже планировали такого рода действия, но пандемия ускорила этот процесс.

А что у «Оскара»?

По словам Гилмор, совершив переход на виртуальный формат, WSJ продолжила проводить более 200 мероприятий в год. Своей миссией в компании считают объединение не только аудитории нескольких стран, но и помощь в создании сообщества, повышение ценности самого издания и той информации, которую оно предоставляет аудитории.

«Сейчас мы гораздо больше внимания уделяем качеству прямых трансляций, чем раньше. Это подразумевает и качество самого видео, и использование дополнительных экспериментальных форматов и технологий, в том числе AR или VR, — говорит она. — Сейчас важно понимать, какие из этих технологий подойдут аудитории, что именно заставит ее постоянно возвращаться на нашу платформу».

Event-команде WSJ пришлось перевести все запланированные на год мероприятия в онлайн-формат, хотя у нее был очень маленький опыт в данной сфере. Именно поэтому каждый член команды был вынужден быстро переобучаться, повышать свои навыки по части проведения онлайн-мероприятий. Только так они могли понять, какие инструменты можно и нужно использовать, а какие нет.