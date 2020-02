WSJ: Google ведет переговоры со СМИ о выплатах за публикации новостей в сервисе компании

Google ведет переговоры с издателями в США и Европе о выплатах за публикацию контента в новостном сервисе компании, рассказали источники The Wall Street Journal. По их словам, переговоры находятся на ранней стадии и соглашения могут быть не достигнуты.

О финансовых условиях возможных соглашений пока неизвестно. По словам одного из собеседников, компания рассматривает лицензирование контента, который будет показываться в одном из бесплатных продуктов Google, но детали еще обсуждаются.

WSJ отмечает, что подобное соглашение может стать ключевым для издателей, которые просят компенсации за показ их контента в результатах поиска. Google является источником трафика для многих СМИ, но до сих пор не платила компаниям за контент напрямую. В Google не ответили Reuters на запрос о комментарии.

В марте 2019 года сервис с новостями и журналами по подписке запустила Apple. За $9,99 в месяц пользователи могут смотреть материалы The Wall Street Journal, The New Yorker, Esquire и других СМИ.

В октябре раздел с новостями от Bloomberg, Fox News и других запустила Facebook. По данным WSJ, соцсеть будет платить партнёрам за публикации от нескольких сотен тысяч долларов до $3 млн в год, но выплаты получат не все издания.