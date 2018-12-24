Клуб подписчиков The Wall Street Journal: вино, туры и наушники

The Wall Street Journal знает, что подписчика привлекает не только (а может, уже и не столько) оплаченный им контент, но и дополнительные бонусы. Такие бонусы предлагают действующие под брендом издания онлайн-магазин эксклюзивных вин WSJ Wine Сlub и турагентство WSJ Business Travel Service.

Эти фирмы открыты для всех пользователей, но участники клуба подписчиков WSJ+ имеют там эксклюзивные дисконты. Таким образом, The Wall Street Journal продает вместе с подпиской еще и клубные услуги.