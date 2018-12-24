Кейсы

Клуб подписчиков The Wall Street Journal: вино, туры и наушники

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медиарецепты
The Wall Street Journal

Как привлекает подписчиков The Wall Street Journal

The Wall Street Journal знает, что подписчика привлекает не только (а может, уже и не столько) оплаченный им контент, но и дополнительные бонусы. Такие бонусы предлагают действующие под брендом издания онлайн-магазин эксклюзивных вин WSJ Wine Сlub и турагентство WSJ Business Travel Service.

Эти фирмы открыты для всех пользователей, но участники клуба подписчиков WSJ+ имеют там эксклюзивные дисконты. Таким образом, The Wall Street Journal продает вместе с подпиской еще и клубные услуги.

Клубная подписка способствует укреплению связей читателей с редакцией

Участники клуба получают не только скидки на товары, но и разные подарки. Например, подписчики и члены клуба WSJ+ при бронировании своего первого бизнес-путешествия в WSJ Business Travel Service получают в подарок шумонепроницаемые наушники Bose.

Клубная подписная программа WSJ+ действует с 2014 года. Помимо продажи со скидкой товаров и услуг под брендом издания, она способствует укреплению связей читателей с редакцией. Например, клубная программа организует для подписчиков туры по редакции и встречи с редакторами и журналистами издания.

Иллюстрация: shutterstock.com
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от
24 декабря 2018

Дек 24, 2018

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Кейсы

Клуб подписчиков The Wall Street Journal: вино, туры и наушники
Как привлекает подписчиков The Wall Street Journal