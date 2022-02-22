Как выстроить и укрепить бизнес цифровых подписок: советы Gazeta Wyborcza

Сегодня Gazeta Wyborcza — крупнейшая газета в Центральной Европе. Она была основана в 1989 году и сейчас принадлежит медиакомпании Agora. Охват составляет 18 млн уникальных пользователей в месяц, и под брендом газеты выходит 30 локальных изданий.

В 2014 году компания установила гибридный пэйвол и до сих пор работает по смешанной модели с опорой как на цифровые подписки, так и на рекламный бизнес. С первыми трудностями пришлось столкнуться уже в 2015 году: выяснилось, что пользователям не нравятся регулярные автоматические платежи, даже если сама идея платить за новости их не смущает. С тех пор Gazeta Wyborcza научилась выстраивать отношения с клиентами и лучше анализировать поведение читателей.

Чего они хотят

В отделе подписок Gazeta Wyborcza делятся советами о том, как выстроить и укрепить бизнес подписок:

• Убедитесь, что пользователям понятно ваше предложение и общий посыл. Прислушивайтесь к аудитории как можно внимательнее: читайте и отвечайте на комментарии и письма, не игнорируйте звонки. Также будет полезно спросить себя, стоит ли контент тех денег, что за него просят. Есть ли на пути клиента к оплате проблемные точки? Знакомы ли читателям все опции, за которые они платят? Есть ли какие-то дополнительные выгоды? Когда вы получите ответы, будет легче сформулировать свои главные ценности, понять запросы пользователей и определить цели роста компании.