Медиа
Аналитика

Как выстроить и укрепить бизнес цифровых подписок: советы Gazeta Wyborcza

Сегодня Gazeta Wyborcza — крупнейшая газета в Центральной Европе. Она была основана в 1989 году и сейчас принадлежит медиакомпании Agora. Охват составляет 18 млн уникальных пользователей в месяц, и под брендом газеты выходит 30 локальных изданий.

В 2014 году компания установила гибридный пэйвол и до сих пор работает по смешанной модели с опорой как на цифровые подписки, так и на рекламный бизнес. С первыми трудностями пришлось столкнуться уже в 2015 году: выяснилось, что пользователям не нравятся регулярные автоматические платежи, даже если сама идея платить за новости их не смущает. С тех пор Gazeta Wyborcza научилась выстраивать отношения с клиентами и лучше анализировать поведение читателей.

 

Чего они хотят

В отделе подписок Gazeta Wyborcza делятся советами о том, как выстроить и укрепить бизнес подписок:

•   Убедитесь, что пользователям понятно ваше предложение и общий посыл. Прислушивайтесь к аудитории как можно внимательнее: читайте и отвечайте на комментарии и письма, не игнорируйте звонки. Также будет полезно спросить себя, стоит ли контент тех денег, что за него просят. Есть ли на пути клиента к оплате проблемные точки? Знакомы ли читателям все опции, за которые они платят? Есть ли какие-то дополнительные выгоды? Когда вы получите ответы, будет легче сформулировать свои главные ценности, понять запросы пользователей и определить цели роста компании.

В стране, где все читают новости онлайн и бесплатно, а газеты никто не выписывает на дом, польская Gazeta Wyborcza поставила рекорд— 250 тысяч постоянных цифровых подписчиков

Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
2
от
22 февраля 2022

Фев 22, 2022

Профессия

Страх и трепет одной редакции: разбираем типичные психологические...
На примере вымышленной редакции

Медиа

Клуб
Как выстроить и укрепить бизнес цифровых подписок: советы Gazeta Wyborcza
В стране, где все читают новости онлайн и бесплатно, а газеты никто не выписывает на дом, польская Gazeta Wyborcza поставила ре

Медиа

Нейросеть от лукавого: как боты мешают медиа
О том, как искусственный интеллект эволюционирует и манипулирует СМИ

Вам будет интересно: