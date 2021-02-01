X5 Retail Group запустит в 2021 году медиаплатформу о еде

X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик», запустит в 2021 году собственную медиаплатформу с информацией и развлекательными ресурсами о еде. Об этом сообщила финдиректор ретейлера Светлана Демяшкевич в ходе онлайн-встречи, организованной «А-Клуб», подразделением Альфа-банка по работе с крупным частным капиталом.

«Мы хотим присутствовать на всех этапах клиентского пути. Это часть нашей стратегии. То есть не в момент, когда клиент уже приходит в магазин или онлайн-магазин, а когда клиент уже принимает решение. Ресурс, на котором вы смотрите рецепт, в принципе уже должен быть в поле нашего зрения, поле интересов. Мы уже реализуем медиаплатформу, запуск ее будет уже в этом году. Как раз будем консолидировать ресурсы, соцсети, блогеров, которые говорят о рецептах и еде. Мы считаем, что наше распространение в сфере еды, помимо традиционного ретейла, имеет смысл — мы понимаем наших клиентов, знаем наших гостей, мы понимаем, что им нужно лучше, наверное, банков или технологических компаний. В этом наше большое преимущество», — отметила она.