XIX Городской отраслевой форум печати пройдет 27 ноября

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы при участии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и Российского книжного союза проводит ежегодный Городской отраслевой форум печати.

XIX Городской отраслевой форум традиционно посвящен изданию и распространению печатной продукции по двум направлениям:

• издание и распространение периодической печати;

• издание и распространение книжной продукции.

В работе Форума примут участие руководители и специалисты московских и региональных издательских домов, полиграфических предприятий, организаций по распространению периодической печати и книжной продукции, общественных организаций, представители отраслевых органов государственной власти, представители профессиональных сообществ, а также эксперты и аналитики отраслей издания и распространения периодической печати и книжной продукции.

На Форуме обсудят состояние издательской отрасли, реформу столичного рынка распространения периодической печати, текущие направления московского книжного рынка, а также развитие издательского и распространительского бизнеса города Москвы.

В преддверии XIX Городского отраслевого форума по заказу Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы проведены мониторинги состояния на московском рынке печатной продукции:

• Мониторинг рынка печатных СМИ и полиграфии в городе Москве включал в себя выявление основных тенденций, динамики развития, основных проблем рынка печатных СМИ и полиграфических услуг и предложения по перспективам дальнейшего развития.

• Мониторинг состояния московского рынка распространения периодической печати и логистических услуг включал в себя исследование и анализ рынка в городе Москве и предложения по перспективам дальнейшего развития отрасли распространения периодической печати и логистических услуг.

• Мониторинг состояния московского книжного рынка включал в себя исследование и анализ книгоиздания и книготорговли в городе Москве и предложения по перспективам дальнейшего развития книжной отрасли.

На Форуме будут представлены результаты проведенных мониторингов, по итогам которых представители отрасли и городской власти разработают совместные рекомендации и предложения по дальнейшему развитию печатного рынка города Москвы, рекомендации и предложения по поддержке и развитию отрасли издания и распространения печатной продукции в целом.

Также в рамках проведения Форума, в его торжественной части, состоятся церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший книжный магазин Москвы», проводимого Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы и церемония награждения победителей ежегодного городского смотра «Информируем из первых рук», проводимого Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Пресс-службой Мэра и Правительства Москвы.

Подробности:

Дата проведения Форума: 27 ноября 2019 года.

Место проведения: город Москва, здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36.

Начало мероприятия: 11:00.

Регистрация участников мероприятия: 10:00-11:00.

Участие в Форуме бесплатное.

Для участия в работе Форума обязательна предварительная регистрация.

Справки по тел. 8 (495) 662-66-29

E-mail: events@gipp.ru

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