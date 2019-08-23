XVII Московский фестиваль прессы пройдет 31 августа

По традиции фестиваль прессы собирает большое количество участников — и в этом году в Парке Победы на Поклонной горе 31 августа ожидается свыше 70 издательских домов и книжных редакций, от федеральных и городских газет и журналов до специализированных изданий.

Они предложат гостям фестиваля специальные условия по подписке, познакомят читателей с новыми издательскими и онлайн-проектами, а также представят интересную и информативную программу. В этом и отмечают уникальность фестиваля, где на одной площадке представлена практически вся палитра печатных СМИ.

Вся площадка фестиваля, как и в прошлом году, будет поделена на несколько тематических зон — «Бизнес», «Digital», «Спорт и здоровье», «Книги», «Увлечения» и «Дети». В каждой из них будет своя большая программа — встречи с авторами и медийными персонами, мастер-классы, игры и другие развлечения, а также вручение памятных сюрпризов от любимых изданий.

Мероприятия фестиваля начнут работу в 10 утра и продолжатся весь день. Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте pressfest.ru.

Вход свободный.

Фото: pressfest.ru