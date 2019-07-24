Валерий Яков: «Мы творим в безграничном пространстве, значит, и ответственность наша безгранична»

Валерий Яков — лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России», военный репортер «Известий» 1990-х, многолетний главный редактор «Новых Известий», а ныне — главный редактор журнала «Театрал». 25 мая 2019 года, в день рождения Иосифа Бродского, ему в Италии была присуждена международная премия имени Бродского «За развитие международного театрального сотрудничества»

— Недавно мы пережили две заметные потери. Ушли Игорь Малашенко и Сергей Доренко — самый яркий телевизионный менеджер и самый громкий журналист 90-х. Финал эпохи незаурядных личностей?

— Сергея Доренко можно оценивать как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», но он, бесспорно, вписал в историю российской журналистики свои неподражаемые страницы. Один репортаж о трагедии подлодки «Курск» чего стоит…

— И про ногу Примакова.

— Да, это была уже другая страница — о невиданном ранее телевизионном киллерстве.

— До этого никому в голову не приходило, что такое возможно. Был открыт сезон телевизионной охоты без правил.

— Сергей, по сути, дважды состоялся в качестве информационного лидера. Первый раз — на ТВ, в программе «Время». Я тоже следил за его эфирами, нередко восхищаясь, как виртуозно он работает со словом. А какие он придумывал образы! Чего стоит только «Дюймовочка» Юрий Михайлович…

Потом, когда из-за темы с «Курском» Доренко выгнали с телевидения, он был, по сути, возрожден из пепла Лешей Венедиктовым, который предложил ему программу на «Эхе». И Сергей стал одним из лучших радиоведущих. Вначале на «Эхе», а потом, переметнувшись к Кремлю, уже на своей радиостанции…

Я всегда следил за ним с большим интересом, не являясь ни его сторонником, ни противником. Его ранний и трагический уход — серьезная потеря для нашего профессионального цеха, в котором мастеров такого уровня — единицы.