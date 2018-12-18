Сын бывшего руководителя РЖД подал в суд на «Новую газету» из-за статьи про убийство

Сын бывшего руководителя РЖД Владимир Якунина Андрей подал в суд на «Новую газету» и журналисту Иреку Муртазину. Он назвал возмутительной попытку автора статьи связать убийство старшего следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по ЦФО Евгении Шишкиной и, по его мнению, ложные данные о бизнесе.

Андрей Якунин отмечает, что упоминание его имени «в контексте убийства абсолютно недопустимо», поэтому он не видит «для себя иного сценария, кроме как подача судебного иска с целью защиты репутации».

На сайте «Новой газеты» сообщается, что подробные комментарии в редакции смогут дать только после того, как получат иск.

Иск Андрея Якунина зарегистрирован 17 декабря в Басманном суде Москвы. В качестве ответчика указан Муртазин И.М., АНО «Редакционно-издательский дом „Новая газета“». Бизнесмена возмутила статья «Особо важное убийство», которая была опубликована 11 октября. В публикации приводится несколько версий убийства Евгении Шишкиной и отмечено, что преступление может быть связано с коррупцией в РЖД.

23 ноября иск о защите деловой репутации к «Новой газете» подал и Владимир Якунин. Его представитель Григорий Левченко объяснил РБК, что в двух статьях издания «содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер». В качестве ответчиков были названы журналисты Андрей Сухотин и Ирек Муртазин.