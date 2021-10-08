Сергей Якупов: «Главная проблема российских медиа в том, что их делают журналисты»

Сергей Якупов — российский медиаменеджер, основатель рассылки «Медиакит» и сайта Media.Media, который консультирует редакции в Беларуси (Kurjer.info), Литве (Taurages Kurjeris, Etaplius.lt), Латвии (Aluksniesiem.lv, Liepajniekem.lv, Staburags.lv, Dzirkstele.lv, Chayka.lv), Эстонии (Vestniktartu.ee, Novayagazeta.ee), Армении (MediaLab, Hetq, Urbanista) и России (РБК, «Звезда»).

Бывший главный редактор и редакционный директор пермского общественно-политического издания «Звезда».

Для медиа это главная проблема — как заставить пользователей выделить несколько минут в день на контент при такой огромной конкуренции.

— Какие сейчас самые рабочие способы получить время и внимание аудитории?

— Пэйвол — один из самых рабочих: я заплатил, значит, буду читать. Второе — рассылки. Мне кажется, это особенный канал коммуникации, он не про трафик, а про вовлеченность. Рассылка — отложенный способ потребления, который к тому же исключает отвлекающие факторы: заходим через почту, где нет мигающих баннеров и уведомлений. Третье — нишевые медиа, я их активный сторонник. Потому что general-interest [издания с широким кругом тем] означает, что у вас до фига конкурентов и среди медиа, и среди стримингов, и среди снов. А вот у нишевых изданий есть шанс найти лояльную аудиторию.

— В чем для вас главное открытие пандемии?

— Аудитория от традиционных новостных изданий во многом перешла к корпоративным, особенно к тем, которые рассказывали о финансах. Каналы частных компаний в Telegram, которые предлагают инвестировать, например, «Тинькофф». И это важный тренд: даже бренды с началом пандемии решились выйти за рамки би-ту-бишного [то есть от бизнеса к бизнесу, а не к конечному потребителю] обмена контентом и стать источником информации для обычного потребителя. Для медиа это серьезный звоночек: читателям в изданиях не хватает экспертизы и узкой нишевой информации.

Если СМИ всю жизнь было general-interest, ему сложно заниматься нишами — нет привычки и понимания этих бизнес-процессов. Они берут отовсюду, как-то научились упаковывать и распространять, но когда говоришь: «Давайте сделаем рубрику про инвестиции» — разводят руками: у них есть эксперты, но некому работать, и неясно, как все организовать.

Еще в прошлом году активно росла платная подписка, это стало откровением. Всю жизнь думал (и издания подтверждали эту мысль), что в периоды потрясений медиа выходят к народу и отключают платный доступ, чтобы у всех была информация. Пандемия стала уникальной — аудитория получала слишком много новостей о ковиде и в этом море начинала тонуть, не зная, кому верить, а медиа интуитивно поняли, что на этом можно и нужно зарабатывать. Множество изданий, у которых раньше не было платного доступа, его запустили. Те, у кого он был всегда, вынесли часть ковидной повестки за пэйвол. А читатели сказали: «Отлично, мы готовы вам платить, только объясните, что происходит, где фейк, где дезинформация, где госпропаганда».

— Выходит, деньги у аудитории все-таки есть?

— В конце прошлого года было опасение, что часть людей, которые платили за контент, платить перестанут. К счастью, повально этого не случилось — где-то отток есть, но приток сильнее. В последнем выпуске «Медиакита« я разбирал два испанских примера. Не самая богатая европейская страна, но там есть как минимум два издания, у которых подписка растет. Это хорошая новость для российских медиа. Почему россияне не запускают платный доступ? Боятся, что платить никто не будет. Я уверен, что будут — за Okko, Ivi, «Кинопоиск» ведь платят. Есть много примеров, когда на эмоциональном фоне люди поддерживают издания — несколько лет назад был The New Times, теперь — «Медуза»**…

— Но примеры с «Медузой»** и подобными медиа — особенные. Там платят даже не за контент, а чтобы поддержать, когда государство нападает.

— Да, но это означает, что какие-то деньги у людей есть. Тем более суммы присылают небольшие. У тех испанских изданий запрос больше, стоимость подписки — восемь евро в месяц, для россиян деньги существенные. Но никто не говорит, что нужно все свои расходы компенсировать платным доступом, и не обязательно весь контент прятать за пэйвол. Я убежден, что новости должны быть бесплатными, потому что за них медиа уже давно проиграли битву. Вообще всем — начиная с соцсетей и заканчивая корпоративными Telegram-каналами. Теперь для изданий новости вторичны в смысле контента, хотя все еще первичны в смысле трафика. А вот то, что выходит за их рамки, — спецпроекты, подкасты и так далее — можно делать платным.

— Те издания, которые не смогли настроить платный доступ, в пандемию закрылись. На «Редсовете» Егор Мостовщиков рассказал, что подкосила «Батеньку» именно пандемия...

— Глубоко не изучал случай с «Батенькой», но, судя по редким инсайдам от коллег, пандемия в его случае послужила катализатором внутренних процессов. Если у издания нет устойчивой модели взаимодействия с аудиторией, как только происходят катаклизмы, — все рушится. Скажу непопулярную вещь, но главная проблема российских медиа в том, что их делают журналисты, а не медиаменеджеры. Нужно, чтобы управленческие решения принимались менеджерами, а не авторами. У издания могут быть офигенные тексты, как, например, у «Батеньки», но кому-то они кажутся недостаточными для того, чтобы у издания была финансовая устойчивость.