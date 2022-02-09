«С детьми надо говорить как с взрослыми». Интервью студентки с Евгением Ямбургом

Был такой историк Томпсон, который писал, что история — это для политиков любой страны рудник для добычи символов, для расширения территории, для побед, голодных маршей и так далее. Не только наша власть такая, так действуют все.

Сегодня в Польше тоже не лучшие силы пришли к власти. Я имею честь много хороших людей оттуда знать, мне просто очень повезло в жизни, и среди них — Михник, выдающийся польский политик и диссидент. У него вышла замечательная книжка «Антисоветский русофил». Ему тоже там не сладко, и он мне говорит: «Наша задача, Ямбург, бороться с дураками по обе стороны баррикад. Каждый со своими». Поэтому было непросто, есть непросто и будет непросто — не надо строить иллюзий.

Но почему я тогда смотрю с оптимизмом в будущее? Потому что Америку можно открыть, а закрыть уже нельзя. Есть интернет, есть разные платформы, в конце концов, еще не задушили «Эхо Москвы» и «Дождь» (признан Минюстом иностранным агентом). Дудь сделал фильм о Гулаге. У меня как у историка 54 претензии к его фильму, но мне совершенно плевать на это, потому что это кино не для меня сделано, а для молодых людей. Его посмотрело 25 миллионов, значит, оно цепляет.

И еще скажу про истоки моего оптимизма: один мой друг, филолог, во время недавних митингов попал в места предварительного заключения. Потом мы с ним встретились, и он мне говорит: «Евгений, такие дети замечательные сидели вместе со мной. В камере — я и еще тридцать детей, ну, студентов. От одного киргиза остался сборник Пушкина, киргизов же проверяют на знание русского языка и культуры. И вот я все пятнадцать дней вел коллоквиум по “Повестям Белкина”». У меня тогда родилось название статьи — «Камерная педагогика». Даже большевики признавали, что свои лучшие университеты они получили в тюрьме.

Не все так безнадежно, потому что на самом деле телевидение скоро уйдет: оно уже задыхается, потому что реклама от них уходит и все деньги сейчас в интернете. А в интернете — люди, у которых, в отличие от моего поколения, нет генетического страха. Я тоже ходил на демонстрации с сыном… Кстати, я против того, чтобы на демонстрации ходили дети, сыну моему сорок лет уже. Так вот, там я видел молодых людей, которые скандировали: «Мы не боимся», — и я видел, что они, правда, не боялись — и не боятся. В этом история моего оптимизма. Здесь не надо посыпать голову пеплом и быть алармистом. Я убежден, что все будет хорошо.

— Бороться с дураками — значит, не умалчивать? А как говорить, если это опасно?

— Во-первых, к каждому учителю вы не приставите человека с ружьем. Во-вторых, существует эзопов язык, правда, мне уже скучно. Мы так жили при советской власти: «Запишите для экзамена, а теперь рассказываю, как было на самом деле». Уже противно, надоело.

— То есть вы говорите прямо с учениками?

— Разумеется, конечно.

И тут даже дело не в самой истории: дело в подходе. Важно не просто говорить, то есть давать готовую информацию, важно научить думать. Сегодня появились методы, — кстати, они не новые, которые получили название «перевернутый урок», которое придумала Милица Нечкина, прекрасный академик.

Что же такое перевернутый урок? Тут учебник не нужен. Это когда ученики получают задание найти в интернете документы, различные точки зрения. На уроке разворачивается дискуссия на тему, например, коллективизации или того же пакта Молотова — Риббентропа. На этом уроке нет учителя, вернее, он выступает в роли модератора. Он следит, чтобы ученики отличали факты от суждений, чтобы они базировались не на одном факте, а на системе фактов. И, наконец, учитель-модератор следит за самой главной наукой, о которой говорил Булат Окуджава, с которым я имел честь дружить: «Святая наука — расслышать друг друга».

Учитель следит, чтобы ученики уважали другую точку зрения, чтобы не переходили на личности, чтобы уважали другую точку зрения и не видели врага в том, кто ее исповедует. Это очень выгодно отличает детей от тех взрослых участников различных ток-шоу по телевидению.

Патриотизм имеет две стороны. Нам есть чем гордиться? Окей. Но есть и чего стыдиться: это те преступления, которые совершены от имени народа.

— А кого можно назвать патриотом сегодня?

— Патриот не тот, кто льстит в глаза, это трусы обычно делают, они же первыми и изменяют. Патриот — это тот, кто не боится говорить правду и тем самым служит Родине. Филолог, поэт, полиглот Сергей Аверинцев говорил: «Время и эпоха меньше всего нуждаются в поддакивании». Об этой амбивалентности и книга писателя-фронтовика Бориса Васильева «Люби Россию в непогоду».

— Получается, учитель-патриот — это человек, который не боится говорить правду?

— Сегодня это становится очень опасно для учителя. Среди родителей у нас как повелось? Скорость стука опережает скорость звука. А сегодня же есть законы определенные… И полетит он уже вплоть до уголовного наказания. Но, с другой стороны, к каждому учителю не поставить человека с ружьем. Тут все очень амбивалентно.

— Школьная программа по истории в СССР была идеологически обусловленной. А как бы вы охарактеризовали нынешние программы по истории и литературе?

— Вы знаете, это очень смешная история. Давайте, во-первых, разведем переменные как в математике: не нужно путать идеологию и мировоззрение. У нас не может быть единой идеологии — так написано в нашей Конституции. И это правда. Не может быть единой идеологии для верующих и атеистов, для людей разных конфессий, разных политических взглядов, есть фундаменталисты, есть либералы, какая может быть единая идеология. И вот, когда сегодня говорят о том, что школа в девяностые годы перестала заниматься воспитанием, люди либо не знают, либо сознательно врут. Идеология ушла из школы, но мы что, дискуссии прекратили? Ушла идеология, но мировоззрение осталось. А теперь тихой сапой пытаются эту идеологию вернуть. Но вот, в чем разница: идеология — это омертвевшее мировоззрение, ее традиционно навязывают. А мировоззрение человек вырабатывает сам, потому что оно живое.

В школе будто пытаются собрать все в единую благостную картину. Если декабристы раньше считались рыцарями духа, то сейчас это разрушители государства. Сейчас пытаются склеить все: и Ивана Грозного, и имперскую Россию, и товарища Сталина с его людоедской системой… Потому что мы впереди планеты всей.

— Когда каждый следующий правитель против предыдущего, но каждый из них хороший, потому что российский?

— Конечно, ну смешно же.

— Этот школьный нарратив — проявление сегодняшней идеологии?

— Это эклектика, которая обречена уже, конечно, на полную гибель, потому что концы с концами не сходятся. Это каша в мозгах и ожидание сигналов оттуда, желание эти сигналы угадать и под них подстроиться. А сигналы разные идут, башен у Кремля же много. Есть, например, силовики, для которых чекист — это холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Есть люди, которые занимаются экономикой и понимают, что закрытой страна не может существовать. Я очень люблю и уважаю писателя Сорокина, у него есть такая метафора: «Какая может быть стена, когда кирпичи разворуют?»