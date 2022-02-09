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КМЖ

«С детьми надо говорить как с взрослыми». Интервью студентки с Евгением Ямбургом

Заслуженный учитель России — о политическом разговоре со школьниками, патриотизме и протестах

 

В рамках курса «Основы журналистский деятельности» студентка журфака Московского политехнического университета взяла интервью у Евгения Ямбурга, заслуженного учителя РФ. О том, как проходила подготовка к беседе, сама встреча и работа с материалом — читайте в конце текста. 

 

— Как говорить со школьниками на уроках истории, когда пересматриваются исторические факты?

— Начнем с того, что школа стоит не на Луне. Это буквальная цитата моего любимого Януша Корчака. Менее любимый Ленин писал, что школа вне политики — это ложь и лицемерие. Школа действительно стоит не на Луне. И детей вы от мира не закроете, несмотря на все эти смешные усилия.

Прямо говорю: когда шло противостояние с Навальным, я смотрел чаты шестиклассников. Одни дети «топили» за Навального, другие — за Путина. Они что, без ушей? Поэтому смешно делать вид, что этого не существует. Запретительные меры ничего не дадут, потому что сегодня у детей есть интернет, они найдут, где узнать все, что их интересует. Поэтому с детьми надо говорить как с взрослыми. Говорить прямо. Иначе мы будем просто лжецами и потеряем уважение детей.

К сожалению, вся правда о войне еще не сказана, и это таит в себе мины. Это не абстракция, я говорю в данном случае о педагогике. Вот вам конкретный пример из исторического этапа, связанного с 23 февраля. На самом деле этот праздник фейковый, и придумал его Лев Троцкий. В 1918 году 23 февраля Ленин написал в статье «Социалистическое отечество в опасности», что в тот день наши войска позорно бежали из Пскова и Нарвы. Но никто не помнит уже истоки этого праздника или забыли. Сегодня никто не помнит ни Троцкого, ни Ленина, и теперь это мужской праздник, и все бы ничего, но тут встает на уроке мальчик и говорит: «Я ненавижу ваш праздник!» Хлопает дверью. Он чеченец.

23 февраля 1944 года чеченцев — и не только их, и ингушей, например, — вывозили в теплушках, половина погибла по дороге от голода. В общем, депортация. Никакого военного значения она не имела. Там действительно был отряд коллаборационистов, человек 250, но они были уничтожены в 1943 году. А депортация была в 1944 году. То есть ничего прагматического в этом не было. Но вот он уходит и хлопает дверью. И что, молчать будем?

Я его приглашаю и говорю: «Слушай, дружок, давай поговорим об этом. Ты пойми, это не русские, это скотская, людоедская система. Что, русские меньше пострадали? Во время голодомора?» Углубляться в исторические вещи нужно не во имя «чистой истории», а потому что она рождает вот эти мины, которые потом взрываются взаимной ненавистью разных национальностей. И таких примеров миллион. Надо разговаривать.

 

— В сложной ситуации оказывается и ученик, и учитель.

— Если брать главный политический дискурс, то не просто приходится умалчивать, а становится опасным не умалчивать. Например, нельзя сравнивать сегодня — за это уже можно получить даже срок — сталинизм и фашизм. Я по первому образованию историк, и, конечно, я хорошо понимаю, что сталинизм — это одно, а фашизм — совершенно другое. Даже фашизм в своих проявлениях очень разный: итальянский, греческий, португальский и др. Мне как историку это совершенно понятно, но здесь совсем другой нарратив положен в основу: «Мы хорошие, они плохие». В действительности хрен редьки не слаще.

Школа действительно стоит не на Луне. И детей вы от мира не закроете, несмотря на все эти смешные усилия

Был такой историк Томпсон, который писал, что история — это для политиков любой страны рудник для добычи символов, для расширения территории, для побед, голодных маршей и так далее. Не только наша власть такая, так действуют все.

Сегодня в Польше тоже не лучшие силы пришли к власти. Я имею честь много хороших людей оттуда знать, мне просто очень повезло в жизни, и среди них — Михник, выдающийся польский политик и диссидент. У него вышла замечательная книжка «Антисоветский русофил». Ему тоже там не сладко, и он мне говорит: «Наша задача, Ямбург, бороться с дураками по обе стороны баррикад. Каждый со своими». Поэтому было непросто, есть непросто и будет непросто — не надо строить иллюзий.

Но почему я тогда смотрю с оптимизмом в будущее? Потому что Америку можно открыть, а закрыть уже нельзя. Есть интернет, есть разные платформы, в конце концов, еще не задушили «Эхо Москвы» и «Дождь» (признан Минюстом иностранным агентом). Дудь сделал фильм о Гулаге. У меня как у историка 54 претензии к его фильму, но мне совершенно плевать на это, потому что это кино не для меня сделано, а для молодых людей. Его посмотрело 25 миллионов, значит, оно цепляет.

И еще скажу про истоки моего оптимизма: один мой друг, филолог, во время недавних митингов попал в места предварительного заключения. Потом мы с ним встретились, и он мне говорит: «Евгений, такие дети замечательные сидели вместе со мной. В камере — я и еще тридцать детей, ну, студентов. От одного киргиза остался сборник Пушкина, киргизов же проверяют на знание русского языка и культуры. И вот я все пятнадцать дней вел коллоквиум по “Повестям Белкина”». У меня тогда родилось название статьи — «Камерная педагогика». Даже большевики признавали, что свои лучшие университеты они получили в тюрьме.

Не все так безнадежно, потому что на самом деле телевидение скоро уйдет: оно уже задыхается, потому что реклама от них уходит и все деньги сейчас в интернете. А в интернете — люди, у которых, в отличие от моего поколения, нет генетического страха. Я тоже ходил на демонстрации с сыном… Кстати, я против того, чтобы на демонстрации ходили дети, сыну моему сорок лет уже. Так вот, там я видел молодых людей, которые скандировали: «Мы не боимся», — и я видел, что они, правда, не боялись — и не боятся. В этом история моего оптимизма. Здесь не надо посыпать голову пеплом и быть алармистом. Я убежден, что все будет хорошо.

 

— Бороться с дураками — значит, не умалчивать? А как говорить, если это опасно?

— Во-первых, к каждому учителю вы не приставите человека с ружьем. Во-вторых, существует эзопов язык, правда, мне уже скучно. Мы так жили при советской власти: «Запишите для экзамена, а теперь рассказываю, как было на самом деле». Уже противно, надоело.

 

— То есть вы говорите прямо с учениками?

— Разумеется, конечно.

И тут даже дело не в самой истории: дело в подходе. Важно не просто говорить, то есть давать готовую информацию, важно научить думать. Сегодня появились методы, — кстати, они не новые, которые получили название «перевернутый урок», которое придумала Милица Нечкина, прекрасный академик.

Что же такое перевернутый урок? Тут учебник не нужен. Это когда ученики получают задание найти в интернете документы, различные точки зрения. На уроке разворачивается дискуссия на тему, например, коллективизации или того же пакта Молотова — Риббентропа. На этом уроке нет учителя, вернее, он выступает в роли модератора. Он следит, чтобы ученики отличали факты от суждений, чтобы они базировались не на одном факте, а на системе фактов. И, наконец, учитель-модератор следит за самой главной наукой, о которой говорил Булат Окуджава, с которым я имел честь дружить: «Святая наука — расслышать друг друга».

Учитель следит, чтобы ученики уважали другую точку зрения, чтобы не переходили на личности, чтобы уважали другую точку зрения и не видели врага в том, кто ее исповедует. Это очень выгодно отличает детей от тех взрослых участников различных ток-шоу по телевидению.

Патриотизм имеет две стороны. Нам есть чем гордиться? Окей. Но есть и чего стыдиться: это те преступления, которые совершены от имени народа.

 

— А кого можно назвать патриотом сегодня?

— Патриот не тот, кто льстит в глаза, это трусы обычно делают, они же первыми и изменяют. Патриот — это тот, кто не боится говорить правду и тем самым служит Родине. Филолог, поэт, полиглот Сергей Аверинцев говорил: «Время и эпоха меньше всего нуждаются в поддакивании». Об этой амбивалентности и книга писателя-фронтовика Бориса Васильева «Люби Россию в непогоду».

 

— Получается, учитель-патриот — это человек, который не боится говорить правду?

— Сегодня это становится очень опасно для учителя. Среди родителей у нас как повелось? Скорость стука опережает скорость звука. А сегодня же есть законы определенные… И полетит он уже вплоть до уголовного наказания. Но, с другой стороны, к каждому учителю не поставить человека с ружьем. Тут все очень амбивалентно.

 

— Школьная программа по истории в СССР была идеологически обусловленной. А как бы вы охарактеризовали нынешние программы по истории и литературе?

— Вы знаете, это очень смешная история. Давайте, во-первых, разведем переменные как в математике: не нужно путать идеологию и мировоззрение. У нас не может быть единой идеологии — так написано в нашей Конституции. И это правда. Не может быть единой идеологии для верующих и атеистов, для людей разных конфессий, разных политических взглядов, есть фундаменталисты, есть либералы, какая может быть единая идеология. И вот, когда сегодня говорят о том, что школа в девяностые годы перестала заниматься воспитанием, люди либо не знают, либо сознательно врут. Идеология ушла из школы, но мы что, дискуссии прекратили? Ушла идеология, но мировоззрение осталось. А теперь тихой сапой пытаются эту идеологию вернуть. Но вот, в чем разница: идеология — это омертвевшее мировоззрение, ее традиционно навязывают. А мировоззрение человек вырабатывает сам, потому что оно живое.

В школе будто пытаются собрать все в единую благостную картину. Если декабристы раньше считались рыцарями духа, то сейчас это разрушители государства. Сейчас пытаются склеить все: и Ивана Грозного, и имперскую Россию, и товарища Сталина с его людоедской системой… Потому что мы впереди планеты всей.

 

— Когда каждый следующий правитель против предыдущего, но каждый из них хороший, потому что российский?

— Конечно, ну смешно же.

 

— Этот школьный нарратив — проявление сегодняшней идеологии?

— Это эклектика, которая обречена уже, конечно, на полную гибель, потому что концы с концами не сходятся. Это каша в мозгах и ожидание сигналов оттуда, желание эти сигналы угадать и под них подстроиться. А сигналы разные идут, башен у Кремля же много. Есть, например, силовики, для которых чекист — это холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Есть люди, которые занимаются экономикой и понимают, что закрытой страна не может существовать. Я очень люблю и уважаю писателя Сорокина, у него есть такая метафора: «Какая может быть стена, когда кирпичи разворуют?»

идеология — это омертвевшее мировоззрение, ее традиционно навязывают. А мировоззрение человек вырабатывает сам, потому что оно живое

У каждой группы тех, кто пытается управлять нами, есть свои интересы, и они входят в противоречия друг с другом. В эти щели мы и просачиваемся.

 

— Как преподавать историю 20-го и 21-го веков сегодня?

— С одной стороны, мы многого не знаем, и какие-то факты будут раскрыты гораздо позже. С другой стороны, мы вроде многое знаем, поэтому скрывать ничего этого не надо, надо разговаривать. Но разговаривать очень тонко. Есть такая проблема: есть мифы, а есть историческая реальность.

Как относиться к мифам? Это отдельная, очень интересная тема. Блестящая тема. Я расскажу главное: как мифы влияют на преподавание. Вот учитель, например, «за историческую правду». Он говорит: этого не было, того не было, панфиловцев не двадцать восемь было. Ученик задается вопросов: а что же тогда было? Ничего не было? Правды нет? И тогда рождается цинизм. Все-таки Пушкин был прав: нужно, чтобы была любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Вот это одна крайность. Вторая крайность: учитель все эти мифы-сказки рассказывает, встает какой-то очкарик-ботаник, говорит: слушайте, а я вот в интернете видел… И ты оказываешься в неудобном положении. Обе крайности плохи. Где выход? Надо детям объяснять, что есть правда земна и есть правда духовная. Факты духовной истории также нуждаются в изучении, как и земная история. Главное — не путать эти вещи.

Нам никогда не будет все известно, мы должны копаться в истории: что-то достраивать, но не навязывать свою позицию в интерпретации происходящей истории. Молодой человек должен вырабатывать свое мировоззрение сам. Истина сложнее какой-то позиции. Здесь я согласен с Довлатовым: «После советчиков я больше всего ненавижу антисоветчиков».

 

— Что вы думаете о сокращении дистанции между учеником и учителем сегодня?

— Я совершенно не скрываю от своих учеников, что я всю жизнь голосую за «Яблоко» и буду голосовать за «Яблоко». Хотя, конечно, дураков везде хватает, но с их идеологией я согласен, и я об этом прямо говорю. Но иметь другую точку зрения — это ваше право, это право любого человека, в том числе и ученика и учителя. Я свои взгляды не скрываю, но навязывать их не собираюсь.

 

— Но вы как авторитетный человек, высказывая свои взгляды, можете невольно навязать ученику свое мнение?

— Я должен прямо отвечать на любой вопрос, но опираясь на факты, на документы, а не просто говорить: «Мне кажется». Если кажется — перекрестись.

Нужно говорить от сердца. Можно легко понять, к слову, правду говорит человек или нет. Я же вынужден смотреть некоторые эти передачи, и вот у меня есть прием для понимания, врет человек или не врет. Все просто: выключаешь звук — и рожа все показывает. Потому что экран — вещь расстреливающая, крупный план — это все. Глазки бегают, пена у рта… Вспоминаю замечательную фразу Померанца: «Дьявол начинается с пены у рта Ангела, который вступает в борьбу за правое дело». Врать опасно.

Более того, как только начинаешь врать, талант кончается, потому что Клио — девушка прихотливая. Был такой замечательный журналист — Фаддей Булгарин. Стал стукачом — талант кончился. Или, например, Никита Михалков. Я обожаю его ранние фильмы. Я ему благодарен за то, что он сделал. Но как только он стал идеологом, талант ушел. Талант не любит вранье.

 

— А современные дети, которые активно используют Google, более устойчивы к манипуляциям?

— Нет.

Чтобы защитить себя от манипулирования, нужно формировать критическое мышление. Не верить на слово. Проверять факты.

Манипулируют все. Телевидение манипулирует, политические деятельности манипулируют, конфессии, при всем уважении, манипулируют.

 

— Снижается ли сегодня средний возраст политически активного гражданина?

— И да, и нет. Очень многим это, что называется, фиолетово. Но и есть и те, которые, конечно, интересуются.

Дети транслируют атмосферу семьи, все зависит от родителей, это все идет оттуда. Рассказываю случай: старшим моим выпускникам уже 59 лет, я их учил, учил их детей, теперь учу их внуков. Мне пишет одна женщина из Санкт-Петербурга, моя выпускница, в настоящее время адвокат, и рассказывает, что вышла на митинг вместе со своей дочкой-девятиклассницей пятнадцати лет. Нет, никто ее там не бил, но ее подвели к автозаку, стали задавать вопросы, чтобы сообщить об этом в ее школу: где работает мама, где ты учишься и так далее. А третий их вопрос — и смех, и грех! Девочку девятого класса спросили: «Ваши идеологические предпочтения?» А девочка учится в хорошем лицее в юридическом классе. И вот она отвечает: «Мой приоритет — это право!» Умыла! И такие тоже есть дети!

Но это, конечно, опасно. Я против того, чтобы дети выскакивали на улицы и лезли под дубинки. Надо стать сначала кем-нибудь, получить блестящее образование. Грамотный специалист дорого стоит.

Я счастлив, что в девяносто первом году в августе не было детей, мне было сорок с лишним лет, я сознательный мужик, я имею право. Я же видел, что никто не хотел умирать. Было и такое. Ребята накинули брезент на БТР, другие ребята с перепугу открыли огонь. Погибло трое человек. Кто помнит их, кроме нас и их матерей? Кому это нужно? Поэтому я говорю: ребята, станьте кем-нибудь, врачами, грамотными юристами. Здесь, чтобы избежать крови, нужен диалог общества и власти.

 

— Чем обусловлена радикализация некоторых молодых людей сегодня?

— Вызовом, конечно. Юность — это возраст протеста. В 80-е годы я тоже не хотел, чтобы дети выходили на баррикады и получали по башке. У нас в школе завелись разные круги: «анархисты», «либеральные марксисты». Кстати, этот круг, кстати, возглавлял Сережа Брилев, который сейчас ведет «Вести недели». Я под эти «круги» выделил комнату, чтобы они там обсуждали, ругались, но не лезли на улицы.

 

— С именем Сергея Брилева связаны разные скандальные истории. Изменилось ли ваше отношение к нему как журналисту?

— Нет. Сейчас я объясню.

Он работает по тем лекалам, по которым может работать телевидение, но гораздо более мягким, не наглым, в этом смысле он, все-таки, остался культурным человеком. У него выходят очень неплохие книги по истории, он грамотно это делает.
 У него нет этой «соловьевской» агрессии. Это некий компромиссный вариант, все-таки, а на компромиссы надо идти. К сожалению, единой страны нет. Россия — территория интересная, здесь должен быть концерт культуры, хоровод цивилизации. Поэтому диалог нужен. В чем-то Брилев и на это тоже работает. Во всяком случае он не агрессивен, поэтому у меня отношение не изменилось. Я ему даю свои книжки, он мне — свои. Поэтому: нет, у меня агрессии нет по отношению к Брилеву. Его племянница учится у меня до сих пор здесь.

 

— В вашей школе есть СМИ?

— У нас издаются газеты, журналы, есть медиа-класс. Начинающих журналистов обучают довольно мощно, профессионально, ведь на творчество имеет право только профессионал.

 

— Какой вы видите школу в будущем, и с чем связаны ваши ожидания?

— Понимаете, в чем дело: школа — очень интересный организм. Она одновременно и консервативна, и революционна. Не «или-или», а «и-и». Есть такой анекдот: «Старый лысый — прям как Ямбург — гриф клюет какую-то мертвечину. К нему подходит ягненочек, говорит: «Ну что ты, смотри, какой я румяненький2. Гриф поворачивает свою лысую голову и говорит: «Я предпочитаю классику». Это (прим.: консервативность и революционность) как два плеча коромысла, которое нужно держать в равновесии. Если школа будет слишком консервативная, мы отстанем от жизни и в глазах детей будем, как дети политкорректно выражаются, винтажными газовыми генераторами, а в переводе — старыми пердунами. А если школа будет слишком революционной, мы разрушим все к чертовой бабушке.

Начинающих журналистов обучают довольно мощно, профессионально, ведь на творчество имеет право только профессионал

Конечно, «никакие улучшения школы, никакое улучшение образования невозможно иначе, чем через голову учителя». Это Ушинский говорил. И поэтому я один из разработчиков профессионального стандарта педагога. И я же первый сказал, что внедрять его нельзя, потому что нельзя требовать от учителя того, чему никто не учит. Сначала меня попросил президент Медведев написать стандарт по русскому языку и математике. Я сказал: «Не буду». Мне не интересно писать стандарт русского, математики, истории, я напишу стандарт педагога. Больных детей все больше становится, здоровых детей только 12,5%. Поэтому мы на первом месте по самоубийствам, по стрельбе: стреляет не ружье, а голова.

Учитель должен видеть и понимать, что за ребенок перед ним. Вот недавно был случай: училка заклеила рот ребенку. Это насилие. Ее уволили. Дело в том, что у этого ребенка СДВГ: синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это когда между нейронами мозга нет связи, а сигнал идет в 10 раз быстрее, а интеллект при этом в норме. Приходит ребенок в школу: орет, мешает, выгнать она его в коридор не может. Она заклеивает ему рот и идет под суд. Вопрос: а кто учил эту училку работать с СДВГ? А я назвал всего один из множества диагнозов, или особенностей, кому как нравится. Вопрос, прежде всего, в переобучении педагогов. Это самая главная задача.

Как я брала интервью у Евгения Ямбурга

Первые профессиональные опыты третьекурсницы Анастасии Харитоновой

В этом году на занятиях в универе мы учились писать интервью. Я планировала поговорить с каким-нибудь директором школы о том, можно ли со школьниками обсуждать политику. Мой преподаватель по «Основам журналистский деятельности» спросила меня: «А зачем тебе „какой-нибудь“ директор? «Поговори с „первым“, с Евгением Ямбургом». Она искренне была уверена, что у меня получится. Я же считала, что такую вершину взять сразу не смогу и придется идти по плану «Б»: брать интервью у директора своей школы. Не бывает же так, думала я, что первое интервью — и сразу с Ямбургом?

Телефон Евгения Александровича я нашла не сразу. Сначала позвонила по городскому телефону, указанному на сайте школы № 109, но получить личный контакт директора не удавалось. Начала перебирать в голове всех, кто может помочь. Вспомнила о журналисте «Эха Москвы», с которым познакомилась на практике. Он и помог с телефоном, и тоже идею поддержал. Спасибо ему дважды.

Звонила без всякой уверенности в том, что получу согласие. Но Евгений Александрович в интервью не отказал. Позже он объяснит мне почему. Его нисколько не смутило то, что интервью может быть не опубликовано. Он оказался открытым к предложениям, но занятым, как и полагается «первому директору». Окошко для меня все-таки нашлось, вечером на неделе. И я, отложив все дела, помчалась через всю Москву в школу на Тропарево.

Через пару часов я  была в кабинете директора знаменитой школы № 109. Я рассматриваю кабинет: портрет Януша Корчака на стене, статуэтки, фотографии… Локация удивительная.

Мне легче думать, что это видеоигра, чем мужественно принять, что это мое первое интервью — и не «учебное», не «черновое». Мое первое интервью — и с Ямбургом. Страшно с наскока брать высоту. Велик шанс ошибиться.

Разговаривать с Ямбургом оказывается совсем не трудно.

Я записываю все на диктофон в телефоне, каждые 15-30 минут заканчивая запись и начиная новую. Это я придумала еще до интервью — чтобы цена технической ошибки была не так велика: потерять одну небольшую запись из-за брака в звуке не так обидно, как потерять все интервью.

Мы говорим о школе, сегодняшнем учителе, учениках, политике. «У меня есть оптимизм относительно будущего, оно за молодым поколением. Вот почему я согласился на интервью с вами», — признается он.

Домой я возвращаюсь с подаренной Ямбургом книжкой «Школа и ее окрестности», трехчасовой записью нашего разговора, которую я буду долго расшифровывать, а потом еще дольше сокращать. Опыт незабываемый!

 

Иллюстрация: shutterstock.com
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от
09 февраля 2022

Фев 9, 2022

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