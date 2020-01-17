«Яндекс» и Mail.ru Group могут стать бесплатными ресурсами по просьбе президента

В список «социально значимых сервисов», к которым граждане получат бесплатный доступ, могут попасть сайты госструктур, а также ресурсы «Яндекса» и Mail.ru Group. Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил реализовать проект «Доступный интернет» — то есть дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам.

Пока список таких ресурсов не разработан, но, по словам пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова, новый проект будет касаться прежде всего мобильного интернета, а также части пакетных услуг, в том числе через спутниковую связь, при фиксированном доступе почти все тарифы и так безлимитные. Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин сообщил, что инициатива о внедрении бесплатного доступа к социальным ресурсам находится в проработке.

Эксперт MForum Алексей Бойко предположил, что в список социально значимых интернет-ресурсов может попасть сайт «Госуслуги», сервисы «Яндекса», Mail.ru Group, а также, вероятно, Rambler. Кроме того, российская «Википедия», если она будет создана. Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин добавил, что в этот перечень также стоит внести сервисы банков с госучастием, например ВТБ и Сбербанка, а также картографические ресурсы «Яндекса» и 2ГИС. При этом эксперт сомневается, что соцсети можно назвать социально значимыми, ведь это по большей части развлекательные порталы.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев отметил, что инициативы, упрощающие доступ к сети, положительно скажутся не только на развитии цифровой экономики и IT-отрасли, но и на качестве повседневной жизни десятков миллионов россиян. Мобильные операторы также поддержали инициативу президента и пояснили, что технически готовы обеспечить нетарифицируемый доступ к отдельным сервисам.