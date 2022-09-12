«Яндекс» и VK завершили обмен активами «Новости», «Дзен» и Delivery Club

Яндекс закрыл сделку по продаже Дзена и Новостей. Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах Яндекса, связанные с продажей Дзена и Новостей, будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня.

Также в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса Яндекса. Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдет на единую технологическую платформу с Яндекс Едой.

Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой.

23 августа VK и «Яндекс» сообщили о заключении сделки. Тогда СМИ сообщали, что новой главной страницей «Яндекса» будет ya.ru, именно через нее будет происходить вход в почту и «Яндекс ID».

Агрегатор новостей «Яндекса» теперь будет размещаться на странице платформы «Дзен». В свою очередь курьеры, сотрудничающие с сервисом доставки Delivery Club, получат доступ к платформе «Яндекса» с сохранением бренда.