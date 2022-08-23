«Яндекс» изменит свою главную страницу

После сделки с VK «Яндекс» откажется от новостного агрегатора. Поисковая система будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы, говорится в сообщении компании.

Ранее уже было анонсировано, что компания VK станет новым собственником «Дзена» и «Новостей». Новостной агрегатор теперь будет находиться на странице «Дзена».

В пресс-службе также добавили, что «Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды Delivery Club. На работе приложения и сайта изменения никак не скажутся.

О том, что «Яндекс» ведет переговоры по продаже «Новостей» и «Дзена» компании VK, стало известно в марте 2022 года. Главная причина была в том, что «Яндекс» хотел сконцентрироваться на развитии поиска и городских сервисов в условиях «усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации», писал РБК со ссылкой на источники. «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» развивает его в сторону соцсетей, отмечало издание. «Новости» же вызывают «много критики со всех сторон». Вскоре «Яндекс» подтвердил планы по продаже актива: компания отмечала, что хочет сосредоточиться на других бизнесах: рекламе, беспилотниках, облачных технологиях, электронной коммерции и т.д.