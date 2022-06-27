«Яндекс» объединил «Кинопоиск», «Музыку» и «Афишу» в отдельную бизнес-группу

«Яндекс» создал новое бизнес-объединение, в которое вошли «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Яндекс Афиша» и «Яндекс Плюс», а также направление инновационных финансовых технологий. Создание группы позволит централизованно развивать входящие в нее сервисы, говорится в сообщении IТ-компании.

«Яндекс» создал бизнес-группу «Плюса и Финтеха». В нее вошли «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Яндекс Афиша», «Яндекс Плюс», а также финтех-направление «Яндекса». У этих сервисов похожие бизнес-решения и общие цели: все они скрепляют ключевые сервисы «Яндекса» сквозными сценариями — как, например, «Плюс», который дает преимущества в самых разных сервисах. Объединение позволит развивать сервисы бизнес-группы централизованно», — сообщили в компании.

Новое направление возглавит гендиректор российского подразделения «Яндекса» Артем Савиновский, он будет совмещать обе должности. «Входящим в нее [группу] бизнес-юнитам будет проще создавать совместные продукты под единым руководством», — добавили в IТ-компании.

У «Яндекса» уже имеется несколько бизнес-групп. В частности, группа «Поиска, рекламы и облачных сервисов».