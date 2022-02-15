«Яндекс» откажется от счетчиков уполномоченного Роскомнадзором измерителя

Яндекс» не будет ставить на свои сайты счетчики исследовательской компании Mediascope, уполномоченной проводить измерения российской аудитории интернета. Об этом сообщил в ответ на запрос РБК представитель «Яндекса». По его словам, компания планирует «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок». Такой подход, объясняют в «Яндексе», «позволяет соблюсти баланс между защитой данных пользователей и партнеров, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований».

Компания Mediascope, основным владельцем которой с 2016 года является государственный ВЦИОМ, была выбрана измерителем аудитории Рунета на заседании профильной комиссии при Роскомнадзоре 2 февраля. Исследованию, в соответствии с принятым в прошлом году законом, подлежат сайты из утвержденного комиссией перечня. Отказаться от сотрудничества с измерителем владельцы сайтов не могут, однако им предоставляется право выбора: разрешить Mediascope поставить свои счетчики или же передавать требуемые данные, так называемые логи, самостоятельно.