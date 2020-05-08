«Яндекс» открыл возможность верифицировать рекламный трафик с помощью Mediascope

В «Яндекс.Директе» появилась возможность получить независимую оценку рекламного трафика от Mediascope, рассказали Sostav в пресс-службе «Яндекса». Данные по рекламным кампаниям будут доступны в стандартной поставке Mediascope. Первой компанией, которая воспользовалась исследованием, стал «МегаФон».

Новый функционал работает на базе платформы верификации рекламы, которую «Яндекс» запустил осенью прошлого года. Mediascope стала первым верификатором, подключенным к платформе. Как уточнили в «Яндексе», в дальнейшем планируется интеграция с другими исследовательскими компаниями, в том числе с MOAT и Weborama.

Чтобы активировать верификацию рекламной кампании, пользователям «Директа» нужно один раз пройти авторизацию Mediascope в своем личном рекламном кабинете в «Директе». Рекламодателю не нужно вручную указывать коды счетчиков в каждом баннере — достаточно отметить те, по которым необходимо получить данные измерений Mediascope. Информация о просмотрах рекламы собирается с помощью специального ПО среди респондентов исследовательской компании, без использования внешних счетчиков. Как уточняют в «Яндексе», это позволяет гарантировать сохранность пользовательских данных.

Данные об аудитории рекламы в «Яндексе» также можно интегрировать со стандартной отчетностью Mediascope и оценить общие показатели рекламной кампании в статистиках, сопоставимых с другими медиа: охват, частота, соцдем. Измерения Mediascope охватывают жителей городов с населением более 100 тыс. человек в возрасте 12+ лет и учитывают как десктопные, так и мобильные размещения.

«Яндекс» и Mediascope договорились о запуске независимого измерения аудитории баннерной и видеорекламы осенью прошлого года. До этого компании не могли прийти к общему мнению о том, как должна проходить верификация. В марте 2019 года «Яндекс» снял со своих интернет-ресурсов сторонние счетчики, объяснив это заботой о безопасности пользовательских данных. Mediascope же обвинил интернет-компанию в подрыве сложившейся экосистемы.