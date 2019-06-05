«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

В ответ на требование ФСБ о передаче ключей шифрования компания «Яндекс» выступила за исполнение законодательства без нарушения приватности данных:

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что к «Яндексу» обратились с требованием предоставить ключи шифрования. Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к «Яндексу», но ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети. В законе говорится о предоставлении информации, «необходимой для декодирования сообщений», из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика.

Целью закона является соблюдение интересов безопасности, подчеркнули в пресс-службе:

И мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей, мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка.

Ранее издание РБК, ссылаясь на свои источники, рассказало, что ФСБ несколько месяцев назад направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск»:

По информации издания, за прошедшее время «Яндекс» не предоставил в ФСБ ключи, хотя по закону на это отводится не более десяти дней. Издание напоминает, что ранее из-за отказа поделиться ключами в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что компания работает в полном соответствии с действующим законодательством.

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