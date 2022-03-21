«Яндекс» подтвердил, что изучает «разные варианты» для «Дзена» и «Новостей»

Yandex N. V. подтвердил, что изучает разные «стратегические варианты», в том числе продажу агрегатора новостей и платформы «Яндекс.Дзен».

Компания планирует сосредоточиться на других своих технологиях и продуктах, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг — такси, электронной коммерции, стриминге и музыкальном сервисе.

О том, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен», 15 марта сообщил РБК со ссылкой на источники. По их словам, компания ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Тогда компании не комментировали эту информацию.