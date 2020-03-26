«Яндекс» предложил сотрудникам продолжить работу на выходной неделе

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян направил сотрудникам компании письмо, в котором попросил их продолжить работу в нерабочие дни для того, чтобы помочь людям, оставшимся дома из-за коронавируса:

Все, кто готов продолжить работать «волонтером» (просто работать и получать зарплату как всегда) следующую неделю, — добро пожаловать. Особенно прошу оставаться у руля тех, кто сейчас вовлечен в “коронакризисные” проекты в разных частях компании.

Как отметил Худавердян в тексте письма, «Яндекс» является «градообразующим» предприятием, в связи с чем компания должна продолжить свою работу:

Мы нужны, как аптеки, магазины, газеты, коммунальные службы и т.д. И эти полторы недели показали, что мы способны практически все делать удаленно. В некоторых случаях — даже более эффективно. И сейчас самое время использовать весь наш потенциал.

Управляющий директор интернет-компании также подчеркнул, что в основе работы компании лежит необходимость делать жизнь людей удобней:

Мы — поиск и агрегатор актуальной информации, мы доставка товаров, еды и лекарств, мы безопасное такси, мы наконец кино по вечерам.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.