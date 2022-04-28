«Яндекс» продает VK «Новости» и «Дзен»

«Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена». Условия сделки компании не раскрыли, пообещав сделать это позже. Стороны должны будут получить одобрение корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«Яндекс» сообщил о планах продать «Новости» и «Дзен» еще 18 марта, указав, что изучает «различные стратегические варианты, включая продажу» сервисов, но не может ее гарантировать, так как на сделку могут повлиять «макроэкономические и геополитические события». Компания заявила, что хочет сосредоточиться на технологических сервисах (поиск, реклама, беспилотники) и транзакционных услугах (такси, онлайн-торговля, музыка и кино).