«Яндекс» решил платить СМИ за размещаемый в его сервисе контент

«Яндекс» намерен делиться доходами от рекламы с партнерами, материалы которых попадают в дайджест. Об этом в интервью РБК рассказал глава бизнес-группы «Поиск, рекламные и облачные сервисы» «Яндекса» Андрей Стыскин, в зону ответственности которого в том числе входит сервис «Яндекс.Новости».

«Мы готовы вместе с партнерами делать новые форматы представления информации и делиться с ними доходами, которые получает сервис «Яндекс.Новости», — сообщил Стыскин. По его словам, всего сейчас более 3 тыс. партнеров передают свой контент в сервис «Яндекс.Новости».

Андрей Стыскин подчеркнул, что эти выплаты «не аттракцион, в котором просто раздаются деньги». По его мнению, в результате таких интеграций возникнет дополнительная ценность для пользователей.

Необходимость введения оплаты для СМИ для поддержки журналистики со стороны цифровых платформ обсуждается в нескольких странах. В частности, власти Австралии приняли Кодекс игроков медиарынка, который обязал такие интернет-платформы договариваться со СМИ о вознаграждении за размещение оригинального контента.

По словам источника РБК на медиарынке, участники рынка пока не до конца понимают предложенную «Яндексом» модель, и, поскольку издатели в первую очередь заинтересованы в трафике, а дайджесты предполагают, что пользователь «Яндекс.Новости» не будет переходить на сайт СМИ, это выглядит не очень интересно.