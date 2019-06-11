«Яндекс» возобновит сотрудничество с Mediascope

«Яндекс» вновь начнёт передавать данные о своей аудитории исследовательской компании Mediascope, организации ведут переговоры по этому поводу.

Как сообщил журналистам коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков, данные первых тестов могут появиться до конца 2019 года. Стоит отметить, что «Яндекс» не планирует возвращать счетчики Mediascope на прежних условиях, сейчас идут переговоры по поводу измерения показателей медийной рекламы.

По мнению экспертов, IT-компания решила пересмотреть свою позицию по отношению к Mediascope из-за того, что крупным рекламодателям не хватает независимых данных для оценки эффективности рекламы в сети.

О том, что «Яндекс» перестал отправлять все данные Mediascope стало известно в марте 2019 года, об этом на конференции Digital Brand Day сообщил руководитель исследовательской компании Руслан Тагиев. Тогда он отметил, что это стало для Mediascope полной неожиданностью. «Яндекс» объяснил такой шаг заботой о защите данных своих пользователей.

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