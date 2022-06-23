«Яндекс» выпустил свою «капчу» для всех компаний

Yandex Cloud запустил сервис для верификации пользователей Yandex SmartCaptcha, который помогает сайтам компаний бороться с DDoS-атаками, спамом и роботами, пишет ТАСС. «Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис для верификации пользователей Yandex SmartCaptcha. С ее помощью компании смогут защитить сайт от роботов, фиктивных регистраций, спама и DDoS-атак. Ранее SmartCaptcha использовалась только в продуктах "Яндекса", сейчас сервис тестируют более 30 клиентов Yandex Cloud», — рассказали в пресс-службе.

Для внешних заказчиков SmartCaptcha доступна по запросу, добавили в компании. Капчу при этом можно кастомизировать на сайте любой компании – выбрать уровень сложности текста, настроить уникальный визуальный стиль, поменять фон, рамку и метки в интерфейсе.

По данным Barracuda Networks, роботы генерируют до 64% интернет-трафика на сайтах, при этом 39% из них являются вредоносными, пояснили в компании. Также сервис поможет решить актуальную для российского бизнеса проблему защиты от DDoS-атак, добавили в пресс-службе Yandex Cloud.