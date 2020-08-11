Яндекс.Дзен анонсировал тематические каналы и челленджи

В “Яндекс.Дзене” появились челленджи. Чтобы попасть в тематическую ленту, блогеру нужно опубликовать на своем канале материал с тегом — названием испытания. Команда “Дзена” выберет лучшие тексты и видео, которые далее будут рекомендоваться пользователям.

Сейчас на платформе запущены восемь тематических каналов. В редакторе уже появилось несколько челленджей. Сначала список заданий будет запускать сам “Дзен”, а затем и сами блогеры. Новые челленджи публикуют каждые две недели.